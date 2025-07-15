Паслер определился с тройкой кандидатов в Совфед

Среди тех, кто может стать новым представителем Свердловской области в Совете Федерации, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор Виктор Шептий. Именно они вошли в список кандидатов, кого врио губернатора Денис Паслер в случае своей победы на выборах главы региона в сентябре делегирует в СФ. Об этом URA.RU сообщили два осведомленных источника.
По правилам, каждый кандидат в губернаторы называет трех человек, кого в случае своей победы он делегирует в сенат. Пост в итоге займет кто-то один. «Возможна конструкция, при которой Бабушкина перейдет в СФ, а Шептий возглавит заксобрание. Но вероятнее всего, сохранится нынешняя конфигурация», — поделился один из собеседников.
Присутствие Орлова в списке объясняют хорошей социологией. Наличие его фамилии в бюллетене рядом с Паслером позволит привлечь дополнительные голоса на выборах, объяснил логику второй собеседник. «Паслеру это позволяет держать всех троих в напряжении, чтобы каждый на своем уровне хорошо поработал», — добавил он.
Официально о том, кого хотят отправить в Совфед кандидаты в свердловские губернаторы, станет известно не раньше 20 июля. С этого дня и до 30 июля избирком начнет принимать от них документы, необходимые для регистрации.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Документы о выдвижении подали Паслер, депутат заксо Рант Агаджанян («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»), депутат ГД Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»). Подробнее о каждом — в отдельном материале URA.RU.
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