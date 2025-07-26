Паслер выделил более 400 млн рублей пострадавшим при взрыве газа в Серове

На единовременные выплаты жильцам дома в Серове, где 22 июня произошел «хлопок» газа, выделят более 400 миллионов рублей из резервного фонда региона. Такое распоряжение дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
"Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер по итогам рабочей поездки в Серов подписал распоряжение о выделении свыше 400 миллионов рублей из резервного фонда на единовременные материальные выплаты жильцам 100 квартир дома, где 22 июня произошел хлопок бытового газа. В настоящее время дом по адресу улица Зеленая, 7а признан аварийным и подлежит сносу", — сообщает департамент информационной политики области.
Муниципальные власти начали процедуру оценки стоимости жилых объектов, а после владельцам будет предоставлено экспертное заключение с указанием размера компенсации, положенной за каждую квартиру. После оформления всех документов выплаты будут перечисляться жителям на личные банковские счета. Подписание соглашений об изъятии жилья стартует с 30 июля по заранее утвержденному графику.
Ранее жильцы уже получили первоочередные выплаты по 15 тысяч рублей, а также единовременную помощь в размере 150 тысяч рублей тем, кто полностью утратил имущество. Перечисление средств ожидается в течение двух недель.
Взрыв газа произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме на улице Зеленой, 7а, в Серове. В результате ЧП пострадало пять человек, 38-летний владелец квартиры был доставлен в ожоговый центр Екатеринбурга, а позже скончался. Причиной взрыва могло стать включение чайника. Дом же, с 99% вероятностью, снесут. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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