«Мы не ожидали»: убийца малыша Далера Бобиева поспорит с судом из-за жесткого приговора

Наумова, осужденная за убийство Далера, обжалует приговор Свердловского облсуда

28 июля 2025 в 15:47 Размер текста - 17 +

Веронику Наумову приговорили к 24 годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, признанная виновной в убийстве и истязаниях приемного сына Далера Бобиева, намерена обжаловать приговор Свердловского областного суда, сообщила URA.RU адвокат опекунши Елена Хорова. Суд под председательством Александра Ладина приговорил Наумову к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к дополнительному ограничению свободы сроком на два года. Адвокат осужденной Елена Хорова заявила, что ее подзащитная не признает вину и будет добиваться полного оправдания. «Мы не ожидали такого сурового приговора. Он [приговор] был вынесен без достаточных доказательств вины, и в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба», — отметила правозащитница. Хорова подчеркнула, что защита считает необходимым пересмотреть дело. В рамках решения суда Вероника Наумова также обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей родному отцу погибшего мальчика. Эта сумма определена судом как мера поддержки семьи пострадавшего. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероника Наумова, признанная виновной в убийстве и истязаниях приемного сына Далера Бобиева, намерена обжаловать приговор Свердловского областного суда, сообщила URA.RU адвокат опекунши Елена Хорова. Суд под председательством Александра Ладина приговорил Наумову к 24 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к дополнительному ограничению свободы сроком на два года. Адвокат осужденной Елена Хорова заявила, что ее подзащитная не признает вину и будет добиваться полного оправдания. «Мы не ожидали такого сурового приговора. Он [приговор] был вынесен без достаточных доказательств вины, и в ближайшее время будет подана апелляционная жалоба», — отметила правозащитница. Хорова подчеркнула, что защита считает необходимым пересмотреть дело. В рамках решения суда Вероника Наумова также обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей родному отцу погибшего мальчика. Эта сумма определена судом как мера поддержки семьи пострадавшего. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика. Племянник семьи Егольников признан соучастником, ему назначено пять лет лишения свободы. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.