Маньячка, Тропиканка, пироманка: кто из свердловчанок и за что получал огромные сроки

История Далера Бобиева повторила убийство ребенка в приемной семье в 2018 году

28 июля 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Далер Бобиев был убит приемной матерью. Его история потрясла всю Россию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Свердловский областной суд 28 июля вынес приговор Веронике Наумовой, опекунше Далера Бобиева — мальчика, которого истязали и убили в приемной семье. Ей суждено провести за решеткой 24 года. В этой связи URA.RU вспомнило о других громких и резонансных делах, когда на скамье подсудимых оказывались женщины-свердловчанки и получали большие сроки. Наумова Веронику Наумову отправили за решетку на 24 года Фото: Илья Московец © URA.RU Первое место в жутком списке занимает Наумова. Ей дали всего на год меньше максимального срока, предусмотренного для женщин в России (25 лет). Она была опекуном Далера Бобиева и летом 2023 года сообщила, что он исчез — якобы тайком сбежал из дома. Во время масштабных поисков тело мальчика было найдено в сумке в гараже. Оказалось, что он уже мертв как полгода, однако Наумова хитроумно скрывала его гибель. Во время следствия вскрылись страшные факты об истязаниях, которым несчастный ребенок подвергался в приемной семье. Жестокая неродная мать била и связывала мальчика, обливала кипятком и держала в холодной воде, запирала в подвале и пытала электрошокером, морила голодом и заставляла есть фекалии. Многое она снимала на видео. Пытки, которым подвергался беззащитный и обездоленный мальчик, у всех россиян вызвали ужас и гнев. Гайдамачук Новость по теме «Раскольников в юбке». Приговор убийце 17 красноуфимских пенсионеров Серийная убийца Ирина Гайдамачук орудовала в 2000-е годы, ее жертвами стали 17 пенсионеров в Красноуфимске, Серове, Ачите, Дружинино и Екатеринбурге. Женщина стучалась в двери одиноких старушек и представлялась сотрудницей соцзащиты, которая пришла с продуктами и помощью. Оказавшись внутри, она забивала пенсионерок молотком и забирала их сбережения. По тем деньгам ее добычей стало 40 тысяч рублей. Позже Гайдамачук заявляла, что пошла на убийства из-за того, что муж не давал деньги на водку. Действовала она расчетливо — забивала жертв молотком, меняла внешность и заметала следы преступлений. Журналисты прозвали ее «Раскольниковым в юбке», «красноуфимской волчицей», «блондинкой с молотком». Пока она охотилась за старушками, за ней охотились сыщики и поймали лишь спустя восемь лет. В 2012-м ее отправили в колонию общего режима на 20 лет. Тропиканка Светлана Степенько была главарем банды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Светлана Степенько по прозвищу Тропиканка сколотила в родном Нейво-Шайтанском банду, которая орудовала в Алапаевском районе три года. Бандиты подыскивали себе жертв из числа социально неблагополучных людей. Они оформляли на них кредитные займы, а потом прятали концы в воду. Например, одно из убийств замаскировали под пожар: напоили мужчину и подожгли его дом. В другом случае напоили пенсионерку, вывезли в зимний лес и бросили умирать в овраге. Третью жертву таким же образом вывезли в лесополосу и забили до смерти. В итоге Тропиканка получила 13 лет колонии, а ее подельники больше: любовник 19 лет тюрьмы, сожитель дочери — 16. К слову, свое прозвище Степенько получила из-за торговли паленой водкой — на жаргоне этот напиток алкоголики называются тропиканкой. Когда свершилось правосудие, и Степенько попала в тюрьму, ее дом сгорел при загадочных обстоятельствах. Было подозрение, что его подожгли, потому что в родном поселке разбойницу ненавидели и боялись. Шехерева Анна Шехерева заявила, что не хотела убивать человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Анна Шехерева получила на год меньше Тропиканки за убийство с особой жестокостью. В 2021 году она гуляла по Екатеринбургу с бойфрендом, оба были навеселе. На улице Луначарского увидели двух спящих бездомных, рядом с ними бутылки с горючей жидкостью. Одного из бомжей Шехерева облила лаком и морилкой и поднесла зажигалку. Когда мужчина вспыхнул как факел, они с другом сбежали. А несчастный в страшных мучениях умер в больнице, получив ожоги 80% тела.



Шехерева оправдывалась, что не имела намерений убивать человека, а хотела якобы лишь разбудить. Но суд посчитал, что преступление было совершено с особым цинизмом, и назначил наказание — 12 лет колонии. Смягчить приговор не помогло даже наличие у «пироманки» малолетнего ребенка. Германская Галина Германская уверяла, что мальчик упал, ударился и умер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Галина Германская с мужем взяла под опеку мальчика-сироту из Нижнего Тагила. Ребенок был инвалидом. В 2018 году он скончался от травмы головы. Выяснилось, что в приемной семье несчастного малыша перед смертью жестоко избивали. Сама опекунша заявила, что мальчик поскользнулся, упал в ванной и сильно ударился, после чего вдруг скончался. Германские утверждали, что сирота часто сам наносил себе травмы: например, бился головой об стены и пол (позже аналогичные заявления делала Наумова про Далера). Однако следствие посчитало иначе. Было доказано, что мальчик систематически подвергался побоям и издевательствам из-за непослушания, новые родители угрожали «выкинуть его на помойку». В 2020 году им вынесли приговор: Галине дали девять лет, а ее мужу на десять месяцев больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд 28 июля вынес приговор Веронике Наумовой, опекунше Далера Бобиева — мальчика, которого истязали и убили в приемной семье. Ей суждено провести за решеткой 24 года. В этой связи URA.RU вспомнило о других громких и резонансных делах, когда на скамье подсудимых оказывались женщины-свердловчанки и получали большие сроки. Первое место в жутком списке занимает Наумова. Ей дали всего на год меньше максимального срока, предусмотренного для женщин в России (25 лет). Она была опекуном Далера Бобиева и летом 2023 года сообщила, что он исчез — якобы тайком сбежал из дома. Во время масштабных поисков тело мальчика было найдено в сумке в гараже. Оказалось, что он уже мертв как полгода, однако Наумова хитроумно скрывала его гибель. Во время следствия вскрылись страшные факты об истязаниях, которым несчастный ребенок подвергался в приемной семье. Жестокая неродная мать била и связывала мальчика, обливала кипятком и держала в холодной воде, запирала в подвале и пытала электрошокером, морила голодом и заставляла есть фекалии. Многое она снимала на видео. Пытки, которым подвергался беззащитный и обездоленный мальчик, у всех россиян вызвали ужас и гнев. Серийная убийца Ирина Гайдамачук орудовала в 2000-е годы, ее жертвами стали 17 пенсионеров в Красноуфимске, Серове, Ачите, Дружинино и Екатеринбурге. Женщина стучалась в двери одиноких старушек и представлялась сотрудницей соцзащиты, которая пришла с продуктами и помощью. Оказавшись внутри, она забивала пенсионерок молотком и забирала их сбережения. По тем деньгам ее добычей стало 40 тысяч рублей. Позже Гайдамачук заявляла, что пошла на убийства из-за того, что муж не давал деньги на водку. Действовала она расчетливо — забивала жертв молотком, меняла внешность и заметала следы преступлений. Журналисты прозвали ее «Раскольниковым в юбке», «красноуфимской волчицей», «блондинкой с молотком». Пока она охотилась за старушками, за ней охотились сыщики и поймали лишь спустя восемь лет. В 2012-м ее отправили в колонию общего режима на 20 лет. Светлана Степенько по прозвищу Тропиканка сколотила в родном Нейво-Шайтанском банду, которая орудовала в Алапаевском районе три года. Бандиты подыскивали себе жертв из числа социально неблагополучных людей. Они оформляли на них кредитные займы, а потом прятали концы в воду. Например, одно из убийств замаскировали под пожар: напоили мужчину и подожгли его дом. В другом случае напоили пенсионерку, вывезли в зимний лес и бросили умирать в овраге. Третью жертву таким же образом вывезли в лесополосу и забили до смерти. В итоге Тропиканка получила 13 лет колонии, а ее подельники больше: любовник 19 лет тюрьмы, сожитель дочери — 16. К слову, свое прозвище Степенько получила из-за торговли паленой водкой — на жаргоне этот напиток алкоголики называются тропиканкой. Когда свершилось правосудие, и Степенько попала в тюрьму, ее дом сгорел при загадочных обстоятельствах. Было подозрение, что его подожгли, потому что в родном поселке разбойницу ненавидели и боялись. Анна Шехерева получила на год меньше Тропиканки за убийство с особой жестокостью. В 2021 году она гуляла по Екатеринбургу с бойфрендом, оба были навеселе. На улице Луначарского увидели двух спящих бездомных, рядом с ними бутылки с горючей жидкостью. Одного из бомжей Шехерева облила лаком и морилкой и поднесла зажигалку. Когда мужчина вспыхнул как факел, они с другом сбежали. А несчастный в страшных мучениях умер в больнице, получив ожоги 80% тела. Шехерева оправдывалась, что не имела намерений убивать человека, а хотела якобы лишь разбудить. Но суд посчитал, что преступление было совершено с особым цинизмом, и назначил наказание — 12 лет колонии. Смягчить приговор не помогло даже наличие у «пироманки» малолетнего ребенка. Галина Германская с мужем взяла под опеку мальчика-сироту из Нижнего Тагила. Ребенок был инвалидом. В 2018 году он скончался от травмы головы. Выяснилось, что в приемной семье несчастного малыша перед смертью жестоко избивали. Сама опекунша заявила, что мальчик поскользнулся, упал в ванной и сильно ударился, после чего вдруг скончался. Германские утверждали, что сирота часто сам наносил себе травмы: например, бился головой об стены и пол (позже аналогичные заявления делала Наумова про Далера). Однако следствие посчитало иначе. Было доказано, что мальчик систематически подвергался побоям и издевательствам из-за непослушания, новые родители угрожали «выкинуть его на помойку». В 2020 году им вынесли приговор: Галине дали девять лет, а ее мужу на десять месяцев больше.