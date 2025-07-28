В «Аэрофлоте» объяснили, когда пассажиры смогут вернуть деньги за билеты

Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги за отмененные рейсы или переоформить билеты только после восстановления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — сообщили представители авиакомпании в своем telegram-канале. Там же пояснили, что сейчас из-за сбоя в IT-инфраструктуре производится вынужденная корректировка расписания, включая частичную отмену рейсов.
Отдельно подчеркивается, что в аэропорту Шереметьево переоформление билетов сейчас проводится только для специальных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и трансферных пассажиров. Авиакомпания призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт вылета и следить за статусом рейса на онлайн-табло сайтов аэропортов.
Для получения актуальной информации представители авиагавани рекомендовали обращаться к официальным ресурсам «Аэрофлота», включая сайт, telegram-каналы и соцсети компании. По данным перевозчика, за период с полуночи до полудня 28 июля из запланированных 123 рейсов в /из аэропорта Шереметьево было выполнено 76.
Ранее сообщалось, что в работе информационной системы авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. В Генпрокуратуре заявили о прошедшей хакерской атаке. Возбуждено уголовное дело.
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