В «Аэрофлоте» объяснили, когда пассажиры смогут вернуть деньги за билеты

Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги после восстановления работы сервисов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэрофлот проводит вынужденную корректировку расписания полетов из-за сбоев
Аэрофлот проводит вынужденную корректировку расписания полетов из-за сбоев Фото:
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Массовые сбои у «Аэрофлота», десятки рейсов отменены

Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги за отмененные рейсы или переоформить билеты только после восстановления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — сообщили представители авиакомпании в своем telegram-канале. Там же пояснили, что сейчас из-за сбоя в IT-инфраструктуре производится вынужденная корректировка расписания, включая частичную отмену рейсов.

Отдельно подчеркивается, что в аэропорту Шереметьево переоформление билетов сейчас проводится только для специальных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и трансферных пассажиров. Авиакомпания призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт вылета и следить за статусом рейса на онлайн-табло сайтов аэропортов.

Для получения актуальной информации представители авиагавани рекомендовали обращаться к официальным ресурсам «Аэрофлота», включая сайт, telegram-каналы и соцсети компании. По данным перевозчика, за период с полуночи до полудня 28 июля из запланированных 123 рейсов в /из аэропорта Шереметьево было выполнено 76.

Ранее сообщалось, что в работе информационной системы авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. В Генпрокуратуре заявили о прошедшей хакерской атаке. Возбуждено уголовное дело.

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Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть деньги за отмененные рейсы или переоформить билеты только после восстановления работы сервисов авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. «Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании», — сообщили представители авиакомпании в своем telegram-канале. Там же пояснили, что сейчас из-за сбоя в IT-инфраструктуре производится вынужденная корректировка расписания, включая частичную отмену рейсов. Отдельно подчеркивается, что в аэропорту Шереметьево переоформление билетов сейчас проводится только для специальных категорий пассажиров: групп с детьми, несовершеннолетних без сопровождения, людей с ограниченными возможностями, участников СВО и трансферных пассажиров. Авиакомпания призвала пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт вылета и следить за статусом рейса на онлайн-табло сайтов аэропортов. Для получения актуальной информации представители авиагавани рекомендовали обращаться к официальным ресурсам «Аэрофлота», включая сайт, telegram-каналы и соцсети компании. По данным перевозчика, за период с полуночи до полудня 28 июля из запланированных 123 рейсов в /из аэропорта Шереметьево было выполнено 76. Ранее сообщалось, что в работе информационной системы авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. В Генпрокуратуре заявили о прошедшей хакерской атаке. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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