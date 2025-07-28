Трамп заявил, что его больше не интересует разговор с Путиным

Глава США Дональд Трамп заявил, что его более не интересуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в прямой трансляции Белого дома.
«Знаете, я больше не заинтересован в этом разговоре. У нас с господином Путиным были содержательные беседы, пропитанные уважением. Но на следующую же ночь после них люди погибали из-за ракет в украинских городах. Чтобы они не сделали, люди гибнут», — отметил Трамп. Трнасляцию выступления вел Белый дом на платформе X.
Еще 14 июня, Трамп звявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести «очень жесткие пошлины». Сделать это он грозитлся, если в течение 50 дней не удастся достичь сделки по Украине.
Позже глава США передумал и сократил срок до 10-12 ближайших дней. Заявление Трампа и подробности о санкциях — в материале URA.RU.
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