Трамп заявил, что его больше не интересует разговор с Путиным

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Трамп решил больше не говорить с Путиным об СВО
Трамп решил больше не говорить с Путиным об СВО Фото:

Глава США Дональд Трамп заявил, что его более не интересуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в прямой трансляции Белого дома.

«Знаете, я больше не заинтересован в этом разговоре. У нас с господином Путиным были содержательные беседы, пропитанные уважением. Но на следующую же ночь после них люди погибали из-за ракет в украинских городах. Чтобы они не сделали, люди гибнут», — отметил Трамп. Трнасляцию выступления вел Белый дом на платформе X.

Еще 14 июня, Трамп звявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести «очень жесткие пошлины». Сделать это он грозитлся, если в течение 50 дней не удастся достичь сделки по Украине. 

Позже глава США передумал и сократил срок до 10-12 ближайших дней. Заявление Трампа и подробности о санкциях — в материале URA.RU.

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Глава США Дональд Трамп заявил, что его более не интересуют переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил в прямой трансляции Белого дома. «Знаете, я больше не заинтересован в этом разговоре. У нас с господином Путиным были содержательные беседы, пропитанные уважением. Но на следующую же ночь после них люди погибали из-за ракет в украинских городах. Чтобы они не сделали, люди гибнут», — отметил Трамп. Трнасляцию выступления вел Белый дом на платформе X. Еще 14 июня, Трамп звявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести «очень жесткие пошлины». Сделать это он грозитлся, если в течение 50 дней не удастся достичь сделки по Украине.  Позже глава США передумал и сократил срок до 10-12 ближайших дней. Заявление Трампа и подробности о санкциях — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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