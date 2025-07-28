«Аэрофлот» отменил еще 12 пар рейсов на 28 и 29 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене еще пяти пар рейсов на 28 июля и семи пар на 29 июля 2025 года из-за технического сбоя в информационных системах. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика.
«Дополнительная информация по рейсам в /из Шереметьево. Отменены рейсы за 28 июля: SU1832/1833 Москва — Минск — Москва, SU1604/1605 Москва — Самара — Москва, SU1844/1845 Москва — Минск — Москва, SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва, SU1198/1199 Москва — Казань — Москва», — следует из данных «Аэрофлота».
В ведомстве сообщили, что на 29 июля также были аннулированы следующие рейсы: SU1424/1425 по маршруту Москва — Уфа — Москва, SU1942/1943 Москва — Алматы — Москва, SU1834/1835 Москва — Минск — Москва, SU1092/1093 Москва — Челябинск — Москва, SU1306/1307 Москва — Новосибирск — Москва, SU1966/1967 Москва — Ереван — Москва, а также SU1436/1437 Москва — Екатеринбург — Москва. Ранее в «Аэрофлоте» сообщили о сбое в работе информационных систем авиаперевозчика, что может привести к временным перебоям в функционировании сервисов компании.
28 июля авиакомпания «Аэрофлот» была вынуждена отменить 54 парных рейса в связи с техническим сбоем. Как сообщила Генеральная прокуратура Российской Федерации, инцидент был вызван хакерской атакой, осуществленной на информационные системы перевозчика. Роскомнадзор в свою очередь прокомментировал, что это предположение пока не подтвердилось, пишет «Царьград».
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