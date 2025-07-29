«Главпродукт» перешел в собственность России

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась запись о переходе основного юридического лица холдинга «Главпродукт» — ООО «Промсельхозинвест» — в собственность Российской Федерации в лице Росимущества. Один из крупнейших производителей мясных, молочных и рыбных консервов официально стал государственным предприятием.
Как пишет «Интерфакс», основанием для передачи активов холдинга в собственность государства стало решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное 11 июля 2025 года. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к американской Universal Beverage Company и ее акционеру Леониду Смирнову. Прокуратура добивалась признания недействительными ряда сделок и взыскания активов «Главпродукта» в доход государства для защиты экономического суверенитета страны.
Смирнов и аффилированные с ним структуры подозревались в незаконном выводе порядка 1,4 млрд рублей на счета в американском банке JPMorgan Chase. Операции проводились с дроблением переводов и оформлялись как выплаты прибыли, что, по мнению прокуратуры, было попыткой обойти введенные ограничения на отток капитала из России. С мая 2025 года рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Еще в октябре 2024 года, согласно указу президента, активы «Главпродукта» были переданы во временное управление Росимущества.
Холдинг «Главпродукт» основан в 1999 году и занимает значимые доли на отечественном рынке: около 10% в сегменте мясных консервов, 7% — молочных и до 3% — рыбных. Компания является одним из ключевых игроков в обеспечении продовольственной безопасности России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.