Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт» бизнесмена с гражданством США Леонида Смирнова по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять ключевые компании группы в пользу государства. Об этом говорится в карточке дела.
«Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний — за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов», — сообщает Гепрокуратура. Информация приводится на сайте суда.
Решение суда от 11 марта 2025 года стало обеспечительной мерой в рамках иска Генпрокуратуры против Смирнова и двух американских компаний — Universal Beverage Company и Universal Company 2000, управляющих российскими структурами «Главпродукта». Под арест попали деньги, имущество и ценные бумаги, но сохранили неприкосновенность средств для текущих обязательств компаний и части доходов Смирнова. Ведомство добивается конфискации 100% долей в ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания „Сокол“ — основных активах холдинга. Судебные слушания по делу начнутся 18 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.