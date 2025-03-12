Суд арестовал активы холдинга «Главпродукт»

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Суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал активы «Главпродукта»
Суд по заявлению Генпрокуратуры арестовал активы «Главпродукта» Фото:

Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт» бизнесмена с гражданством США Леонида Смирнова по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять ключевые компании группы в пользу государства. Об этом говорится в карточке дела.

«Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний — за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов», — сообщает Гепрокуратура. Информация приводится на сайте суда.

Решение суда от 11 марта 2025 года стало обеспечительной мерой в рамках иска Генпрокуратуры против Смирнова и двух американских компаний — Universal Beverage Company и Universal Company 2000, управляющих российскими структурами «Главпродукта». Под арест попали деньги, имущество и ценные бумаги, но сохранили неприкосновенность средств для текущих обязательств компаний и части доходов Смирнова. Ведомство добивается конфискации 100% долей в ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания „Сокол“ — основных активах холдинга. Судебные слушания по делу начнутся 18 апреля.

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Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт» бизнесмена с гражданством США Леонида Смирнова по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять ключевые компании группы в пользу государства. Об этом говорится в карточке дела. «Денежные средства Смирнова арестованы за исключением 80% ежемесячной заработной платы, а денежные средства компаний — за исключением денежных средств для расчетов с поставщиками, банками по кредитным договорам, выплаты зарплаты работникам и уплаты налогов», — сообщает Гепрокуратура. Информация приводится на сайте суда. Решение суда от 11 марта 2025 года стало обеспечительной мерой в рамках иска Генпрокуратуры против Смирнова и двух американских компаний — Universal Beverage Company и Universal Company 2000, управляющих российскими структурами «Главпродукта». Под арест попали деньги, имущество и ценные бумаги, но сохранили неприкосновенность средств для текущих обязательств компаний и части доходов Смирнова. Ведомство добивается конфискации 100% долей в ООО «Промстрой», ООО «Промсельхозинвест», ООО «Главпродукт-Патент» и ООО «Инвестиционная компания „Сокол“ — основных активах холдинга. Судебные слушания по делу начнутся 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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