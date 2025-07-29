Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов

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Действующих регламентов транспортной безопасности недостаточно для защиты от новых угроз, говорит эксперт Михаил Блинкин
Действующих регламентов транспортной безопасности недостаточно для защиты от новых угроз, говорит эксперт Михаил Блинкин Фото:

Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов. Глава Росжелдора Александр Сахаров 29 июля доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по противодействию угрозам для поездов и железнодорожной инфраструктуры. Транспортникам нужно быть готовыми к новым реалиям, в том числе к взрывам на объектах и кибератакам, объяснил URA.RU научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

«Бесперебойные перевозки грузов, а также пассажиров являются одним из основных факторов развития страны. Транспортная связанность дает колоссальный эффект на смежные отрасли и в целом на экономический рост», — подчеркнул Мишустин.

Из-за диверсий и других угроз поезда уже не считаются такими безопасными, как раньше
Из-за диверсий и других угроз поезда уже не считаются такими безопасными, как раньше
Фото:

Сахаров рассказал, какие меры принимаются для безопасности железнодорожных перевозок. В частности, аттестовано более 120 тысяч сотрудников в сфере безопасности железных дорог. «В целом существующая система показала свою эффективность. Тем не менее требуется определенная донастройка в связи с новыми вызовами.

Нашим подведом дополнительно взято под вооруженную защиту 13 объектов – это посты электрической централизации, искусственные сооружения – и дополнительно сформирована 21 группа быстрого реагирования», — отметил Сахаров.

В начале июня в Брянской области был взорван автомобильный мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли. СК РФ квалифицировал это происшествие как теракт.

Подрыв моста в Брянской области в июне СК квалифицировал как теракт
Подрыв моста в Брянской области в июне СК квалифицировал как теракт
Фото:

Накануне в МВД сообщили, что сотрудники ФСБ и транспортной полиции предотвратили теракт на железнодорожных объектах в Краснодарском крае. Задержаны двое подозреваемых в подготовке диверсии. Силовики получили информацию от работников Северо-Кавказской железной дороги, обнаруживших следы возгорания и повреждения двух релейных шкафов.

Донастройка мер потребовалась, потому что угрозы безопасности перевозок вышли на новый уровень, комментирует эксперт Михаил Блинкин. Поезда уже нельзя считать такими безопасными, как раньше, и это требует усиления защитных мер.

«На всех видах транспорта, включая железные дороги, существует стандартный набор возможных угроз и мер их предотвращения. Они укладываются в регламенты транспортной безопасности, и для них давно прописаны алгоритмы действий.

Но сейчас мы сталкиваемся с угрозами, которые к транспортной безопасности как таковой не относятся. Это угрозы скорее военного характера. Однако к ним нужно быть готовыми, в том числе сотрудникам подразделений железных дорог», — говорит Блинкин.

Список возможных опасных ситуаций широк. Это может быть взрыв на объекте инфраструктуры, включая тяговые подстанции, или кибератака наподобие той, которая привела к сбою в работе «Аэрофлота» утром 28 июля, отметил собеседник URA.RU. И то, и другое нужно принимать во внимание, в том числе у сотрудников подразделений транспортной безопасности должны быть инструкции, что им нужно делать в таких случаях, добавил Блинкин.

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Железные дороги России защитят от новых диверсий и терактов. Глава Росжелдора Александр Сахаров 29 июля доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о планах по противодействию угрозам для поездов и железнодорожной инфраструктуры. Транспортникам нужно быть готовыми к новым реалиям, в том числе к взрывам на объектах и кибератакам, объяснил URA.RU научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. «Бесперебойные перевозки грузов, а также пассажиров являются одним из основных факторов развития страны. Транспортная связанность дает колоссальный эффект на смежные отрасли и в целом на экономический рост», — подчеркнул Мишустин. Сахаров рассказал, какие меры принимаются для безопасности железнодорожных перевозок. В частности, аттестовано более 120 тысяч сотрудников в сфере безопасности железных дорог. «В целом существующая система показала свою эффективность. Тем не менее требуется определенная донастройка в связи с новыми вызовами. В начале июня в Брянской области был взорван автомобильный мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли. СК РФ квалифицировал это происшествие как теракт. Накануне в МВД сообщили, что сотрудники ФСБ и транспортной полиции предотвратили теракт на железнодорожных объектах в Краснодарском крае. Задержаны двое подозреваемых в подготовке диверсии. Силовики получили информацию от работников Северо-Кавказской железной дороги, обнаруживших следы возгорания и повреждения двух релейных шкафов. Донастройка мер потребовалась, потому что угрозы безопасности перевозок вышли на новый уровень, комментирует эксперт Михаил Блинкин. Поезда уже нельзя считать такими безопасными, как раньше, и это требует усиления защитных мер. «На всех видах транспорта, включая железные дороги, существует стандартный набор возможных угроз и мер их предотвращения. Они укладываются в регламенты транспортной безопасности, и для них давно прописаны алгоритмы действий. Список возможных опасных ситуаций широк. Это может быть взрыв на объекте инфраструктуры, включая тяговые подстанции, или кибератака наподобие той, которая привела к сбою в работе «Аэрофлота» утром 28 июля, отметил собеседник URA.RU. И то, и другое нужно принимать во внимание, в том числе у сотрудников подразделений транспортной безопасности должны быть инструкции, что им нужно делать в таких случаях, добавил Блинкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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