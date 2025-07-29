Дочь основателя «Макфы» Белоусова пытается признать отца безвестно отсутствующим

29 июля 2025 в 18:10 Размер текста - 17 +

Местонахождение Вадима Белоусова неизвестно почти три года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Дочь одного из основателя национализированной «Макфы» и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерия Чигинцева, пытается через суд признать отца безвестно отсутствующим. Первые две инстанции отказали ей в удовлетворении иска. По словам представителя Чигинцевой, адвоката Вячеслава Плахотнюка, они планируют обращаться в кассацию. «То есть, Белоусова нет, а для суда он, вроде, есть. Мы считаем решение абсурдным. Оно противоречит не просто нормам права, но и здравому смыслу. Ну как можно признавать существующим то, что не существует или имеющимся то, чего не имеется?» — заявил в разговоре с URA.RU Плахотнюк. Адвокат поставил под сомнение все выводы суда. По его словам, суд интерпретировал имеющиеся о Белоусове сведения неверно. «Белоусову во время работы в Госдуме начислялась зарплата. Но он ее не получал, не приходил за ней. В итоге вовсе был лишен статуса за прогулы. Также суд сказал, что адвокаты от имени Белоусова обжаловали это самое лишение в Верховном суде РФ. Но и в решении ВС РФ сказано, что это были адвокаты, а не сам Белоусов ходил в суд. Кроме того, он находится в розыске сразу по нескольким основаниям. Если бы он был где-то на территории РФ или появилась информация, что он за границей, то эти сведения были бы представлены в суд, и они бы нашли отражение в судебном решении. Но пока ничего этого нет», — отметил Плахотнюк. Согласно судебному акту, Чигинцева просила признать отца отсутствующим и назначить доверительного управляющего его имуществом. В случае удовлетворения иска, по ее мнению, имущество бы было в сохранности. «Заявитель и ее отец являются солидарными ответчиками по гражданскому делу по иску заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании свыше 19 млрд рублей. Имущество, включая денежные средства Чигинцевой и Белоусова в случае удовлетворения иска имеет одну юридическую судьбу. В связи с безвестным отсутствием Белоусова его имуществом никто не управляет, о его сохранности не заботится, что создает угрозу его уменьшения или утраты, чем нарушаются права заявителя как солидарного ответчика», — указано в судебном акте. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Теща основателя «Макфы» Белоусова продолжит платить за него коммуналку При этом в удовлетворении иска было отказано. Ровно также ранее отказали и теще Белоусова, Маргарите Бутаковой. Она просила признать зятя безвестно отсутствующим, чтобы перестать платить за него по коммунальным платежам, так как он прописан в ее квартире. Белоусов находится в розыске с августа 2022 года. Последний раз его видели в Москве 2 августа, за день до вынесения приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. В итоге его признали виновным, приговорили к 10 годам колонии и объявили в розыск. Его теща, также проходящая по делу, отделалась условным сроком. Адвокатам удалось оспорить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение также оспаривается. Защита считает, что их клиента лишили полномочий депутата незаконно. В мае 2024 года Центральный райсуд Челябинска принял решение о национализации «Макфы». Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ. Холдинг перешел в собственность государства. Адвокаты пытаются оспорить это решение. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь одного из основателя национализированной «Макфы» и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, Валерия Чигинцева, пытается через суд признать отца безвестно отсутствующим. Первые две инстанции отказали ей в удовлетворении иска. По словам представителя Чигинцевой, адвоката Вячеслава Плахотнюка, они планируют обращаться в кассацию. «То есть, Белоусова нет, а для суда он, вроде, есть. Мы считаем решение абсурдным. Оно противоречит не просто нормам права, но и здравому смыслу. Ну как можно признавать существующим то, что не существует или имеющимся то, чего не имеется?» — заявил в разговоре с URA.RU Плахотнюк. Адвокат поставил под сомнение все выводы суда. По его словам, суд интерпретировал имеющиеся о Белоусове сведения неверно. «Белоусову во время работы в Госдуме начислялась зарплата. Но он ее не получал, не приходил за ней. В итоге вовсе был лишен статуса за прогулы. Также суд сказал, что адвокаты от имени Белоусова обжаловали это самое лишение в Верховном суде РФ. Но и в решении ВС РФ сказано, что это были адвокаты, а не сам Белоусов ходил в суд. Кроме того, он находится в розыске сразу по нескольким основаниям. Если бы он был где-то на территории РФ или появилась информация, что он за границей, то эти сведения были бы представлены в суд, и они бы нашли отражение в судебном решении. Но пока ничего этого нет», — отметил Плахотнюк. Согласно судебному акту, Чигинцева просила признать отца отсутствующим и назначить доверительного управляющего его имуществом. В случае удовлетворения иска, по ее мнению, имущество бы было в сохранности. «Заявитель и ее отец являются солидарными ответчиками по гражданскому делу по иску заместителя Генерального прокурора РФ о взыскании свыше 19 млрд рублей. Имущество, включая денежные средства Чигинцевой и Белоусова в случае удовлетворения иска имеет одну юридическую судьбу. В связи с безвестным отсутствием Белоусова его имуществом никто не управляет, о его сохранности не заботится, что создает угрозу его уменьшения или утраты, чем нарушаются права заявителя как солидарного ответчика», — указано в судебном акте. При этом в удовлетворении иска было отказано. Ровно также ранее отказали и теще Белоусова, Маргарите Бутаковой. Она просила признать зятя безвестно отсутствующим, чтобы перестать платить за него по коммунальным платежам, так как он прописан в ее квартире. Белоусов находится в розыске с августа 2022 года. Последний раз его видели в Москве 2 августа, за день до вынесения приговора по делу о получении взятки на сумму 3,25 миллиарда рублей. В итоге его признали виновным, приговорили к 10 годам колонии и объявили в розыск. Его теща, также проходящая по делу, отделалась условным сроком. Адвокатам удалось оспорить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, спустя почти полтора года после исчезновения Белоусова, лишили его мандата. Сейчас это решение также оспаривается. Защита считает, что их клиента лишили полномочий депутата незаконно. В мае 2024 года Центральный райсуд Челябинска принял решение о национализации «Макфы». Инициатором процесса выступила Генпрокуратура РФ. Холдинг перешел в собственность государства. Адвокаты пытаются оспорить это решение. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 годы. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступив в «Справедливую Россию». От партии эсеров дважды, в 2016 и 2021 годах, избирался в Госдуму от Кировской области и Удмуртии.