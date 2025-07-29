«Подняли несколько станков»: появилась первая версия обрушения здания в Екатеринбурге

В Екатеринбурге офисное здание на ул. Мартовской, 6 (Елизавет) могло обрушиться из-за своей ветхости. За день до происшествия на верхний третий этаж поднимали тяжелые станки, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось. Буквально накануне на третий этаж было поднято несколько тяжелых станков. Здание 1963 года постройки, раньше здесь по некоторым сведениям делали игрушки. С разных этажей самостоятельно вышли на улицу 12 работников», — поделился Горелых.
По его словам, сейчас в офисном здании располагается несколько фирм. Среди них швейная мастерская, фирма по печати наклеек и предприятие связанное с металлообработкой. Полицейские создали зону безопасности на месте ЧП.
Здание обрушилось вечером 29 июля. В нем находились офисы. Прямо сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели. Всего эвакуировали 21 сотрудника. URA.RU в режиме онлайн следит за тем, что там происходит.
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