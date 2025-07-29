29 июля 2025

Полиция объявила в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шыхлински не выходит на связь
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новость из сюжета
Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Он оказался в официальной базе МВД.

«Разыскивается по статье УК», — следует из основания для розыска. По какой именно статье — не уточняется.

По данным осведомленных источников URA.RU, Шыхлинского могут подозревать в 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и его сына Мутвалы, которого отправили в СИЗО за наезд на силовика. По одной из версий, Шахин находится в Москве. В середине июле в его квартире в Екатеринбурге проходили обыски.

Шыхлински перестал отвечать на звонки еще 7 июля. Тогда же был запущен слух, что он может находиться на лечении. Другие члены его семьи также не на связи.

В конце июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают.

Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Он оказался в официальной базе МВД. «Разыскивается по статье УК», — следует из основания для розыска. По какой именно статье — не уточняется. По данным осведомленных источников URA.RU, Шыхлинского могут подозревать в 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и его сына Мутвалы, которого отправили в СИЗО за наезд на силовика. По одной из версий, Шахин находится в Москве. В середине июле в его квартире в Екатеринбурге проходили обыски. Шыхлински перестал отвечать на звонки еще 7 июля. Тогда же был запущен слух, что он может находиться на лечении. Другие члены его семьи также не на связи. В конце июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают. Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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