Глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински объявлен в розыск. Он оказался в официальной базе МВД.
«Разыскивается по статье УК», — следует из основания для розыска. По какой именно статье — не уточняется.
По данным осведомленных источников URA.RU, Шыхлинского могут подозревать в 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и его сына Мутвалы, которого отправили в СИЗО за наезд на силовика. По одной из версий, Шахин находится в Москве. В середине июле в его квартире в Екатеринбурге проходили обыски.
Шыхлински перестал отвечать на звонки еще 7 июля. Тогда же был запущен слух, что он может находиться на лечении. Другие члены его семьи также не на связи.
В конце июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают.
Аресты привели к международному скандалу. МИД Азербайджана попросил российских силовиков провести тщательное расследование. После этого в Азербайджане отменились концерты некоторых российских звезд и пошли задержания граждан РФ, которых обвиняют в преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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