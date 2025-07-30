Свердловский мэр опроверг свой переход в правительство

Мэру Березовского (Свердловская область) Евгению Писцову, которого сегодня (31 июля) переизбрали на новый срок, не поступали предложения о переходе в правительство. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU, комментируя информацию, что его скорая отставка была условием, при котором нелояльные депутаты согласились за него проголосовать.
«Мне такие предложения [о переходе в правительство] не поступали, поэтому я бы воздержался это комментировать», — сказал агентству Писцов. Выборы мэра прошли утром 31 июля. За Писцова проголосовали 16 из 18 депутатов. Что именно он возглавит город, URA.RU анонсировало 29 июля. Переизбрание Писцову далось тяжело — депутаты, с которыми у мэра разногласия, категорически отказывались его поддерживать. Полномочия Писцова истекли еще прошлой осенью, тогда же и должен был состояться конкурс. Но его переносили несколько раз. Голосование в итоге состоялось в феврале, но победил не Писцов, а технический кандидат — супруга его водителя Юлия Маслакова, чиновница городской администрации. Принимать присягу она отказалась, был объявлен новый конкурс.
В этот раз депутаты согласились проголосовать за Писцова, потому что команда губернатора предложила компромисс — в скором будущем он перейдет в правительство. Возможно даже после выборов губернатора в сентябре, когда будет формироваться новое правительство. Два источника URA.RU говорили, что Писцова якобы рассматривают на пост замминистра одного из ведомств. Все новости по теме — в сюжете агентства.
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