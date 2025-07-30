В августе 2024-го в Нижнем Тагиле погиб Анатолий Огарков — испытатель танков «Уралвагонзавода», который вместе с другими людьми оказался под завалами дома на улице Сибирской. С ним был маленький сын Алеша — ребенок получил травмы, но выжил. Каким был этот год без мужа и отца, URA.RU рассказала жена Анатолия Мария.
«Я даже не знаю, что вам сказать. Сын здоров, и этим я живу. Это обычный семилетний мальчишка, будущий первоклассник. Ни физических, ни психологических травм у него не осталось. Остались только шрамы», — сказала Мария.
В роковое утро она ушла на работу, а маленький Леша остался дома с папой. «Нам должны были привезти новую стиральную машину, Толя с Лешкой должны были вместе ее подключить, Толя всегда все делал с Лешей. Они были в спальне, на одной кровати. Леша сказал, что папа спал, а он лег с планшетом рядом с ним», — продолжает Маша.
Их квартира была на первом этаже, и в момент взрыва оба оказались под глубокими завалами. Мальчик провел под обломками около трех часов. Все это время он был в сознании, отвечал спасателям на вопросы. Когда его достали и перенесли в скорую, он разговаривал с мамой. «Я даже сначала и не поняла, насколько все было серьезно», — вспоминает Мария.
Алеша получил тяжелые травмы, но справился с ними. Врачи детской больницы говорили, что мальчишка родился не просто в рубашке, но и в штанах и шапке. Сейчас о пережитом ужасе напоминают только шрамы на голове, которые остались у ребенка, и которых под волосами не видно.
А Анатолий погиб. Спасатели предполагали, что, когда на отца рухнула стена, малыша отбросило в сторону. Потом на Лешу упал диван, прикрыв по сути собой, и это его спасло. «Если бы перед Толей встал выбор — он или Леша — Толя без раздумий отдал бы свою жизнь. Он очень любил сына», — говорит Мария.
Свое горе она проживает глубоко и говорить про погибшего мужа без слез не может. «Плачу буквально каждый раз, когда речь заходит о Толе. Мы были вместе 15 лет, вместе с Толей погибла и половина меня», — говорит Маша.
Зная, как маме больно, сын старается не ранить ее лишний раз. «Леша тоже тоскует, но говорит о папе очень аккуратно. Поскольку я всегда плачу, он очень переживает за меня», — объясняет она.
Сейчас они живут в новой двухкомнатной квартире. Переехать в нее помогли родственники и друзья. «Как-то живем, день за днем. Просто как-то дальше живем», — говорит Маша.
Анатолий Огарков был водителем-испытателем танков на «Уралвагонзаводе». Его называли виртуозом своего дела. Коронным номером у танкиста была стрельба в прыжке. Он погиб во время обрушения дома вместе с еще десятью людьми. Из 11 погибших шестеро были детьми.
Трое суток, пока шла спасательная операция, корреспонденты URA.RU находились на месте событий и в режиме онлайн рассказывали о происходящем. К годовщине трагедии агентство готовит большую ретроспективу. Следите за материалами на нашем сайте.
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