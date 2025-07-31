Появилось видео из освобожденного Часова Яра

Появились первые видеозаписи из города Часов Яр ДНР, который был освобожден российскими подразделениями. Видео поделилось Минобороны РФ.
На кадрах видно, как военнослужащие поднимают государственный флаг Российской Федерации и знамя Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный, символизируя завершение операции и установление контроля над городом. В операции приняли участие подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии, а также десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Бойцы преодолели более 20 километров под постоянным огнем артиллерии и ударных беспилотников ВСУ.
В ходе освобождения Часова Яра российские военные зачистили от противника свыше 4200 зданий и сооружений. По итогам боев было взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено более 30 единиц полевой артиллерии и 70 расчетов беспилотных летательных аппаратов противника. В ходе операции из города были эвакуированы 65 мирных жителей. Эвакуация проходила под прикрытием подразделений и осуществлялась в условиях высокой опасности из-за продолжающихся обстрелов.
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