Российский боец 10 дней в одиночку сдерживал наступление ВСУ в Часовом Яре

Боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять суток в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. Об этом журналистам рассказал командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер.
«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады. <...> Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады», — рассказал Миссионер в разговоре с ТАСС. Причем он добавил, что боец героически держался столько дней без еды и воды.
Командир уточнил, что в итоге подкрепление смогло отбросить противника от позиций. После этого к бойцу вышла группа поддержки и эвакуировала его из опорного пункта.
Миссионер отметил, что при освобождении города военнослужащие проявляли «нечеловеческое мужество, героизм и отвагу», понимая необходимость удерживать Часов Яр любой ценой. По его словам, бойцы осознавали значимость этой операции для хода боевых действий.
Сам город был освобожден накануне. Активные бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Данный город называют ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республике.
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