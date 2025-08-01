Российский боец 10 дней в одиночку сдерживал наступление ВСУ в Часовом Яре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский солдат 10 дней держался без еды и воды, удерживая опорный пункт в районе Часова Яра
Российский солдат 10 дней держался без еды и воды, удерживая опорный пункт в районе Часова Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять суток в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. Об этом журналистам рассказал командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер.

«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады. <...> Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады», — рассказал Миссионер в разговоре с ТАСС. Причем он добавил, что боец героически держался столько дней без еды и воды. 

Командир уточнил, что в итоге подкрепление смогло отбросить противника от позиций. После этого к бойцу вышла группа поддержки и эвакуировала его из опорного пункта.

Миссионер отметил, что при освобождении города военнослужащие проявляли «нечеловеческое мужество, героизм и отвагу», понимая необходимость удерживать Часов Яр любой ценой. По его словам, бойцы осознавали значимость этой операции для хода боевых действий.

Сам город был освобожден накануне. Активные бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Данный город называют ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республике. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец добровольческого корпуса «Русь» с позывным Асыл десять суток в одиночку удерживал опорный пункт без еды и воды во время освобождения Часова Яра. Об этом журналистам рассказал командир штурмовой роты отряда с позывным Миссионер. «У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады. <...> Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады», — рассказал Миссионер в разговоре с ТАСС. Причем он добавил, что боец героически держался столько дней без еды и воды.  Командир уточнил, что в итоге подкрепление смогло отбросить противника от позиций. После этого к бойцу вышла группа поддержки и эвакуировала его из опорного пункта. Миссионер отметил, что при освобождении города военнослужащие проявляли «нечеловеческое мужество, героизм и отвагу», понимая необходимость удерживать Часов Яр любой ценой. По его словам, бойцы осознавали значимость этой операции для хода боевых действий. Сам город был освобожден накануне. Активные бои за населенный пункт шли с лета 2024 года. Данный город называют ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республике. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...