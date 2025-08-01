Как избавиться от почкового клеща: безопасные способы спасти смородину

Россельхознадзор: почковый клещ превращает ягоды смородины в застывшие качаны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пораженные клещем ягоды смородины превращают в застывшие качаны
Пораженные клещем ягоды смородины превращают в застывшие качаны Фото:

Смородиновый почковый клещ — крошечный вредитель, размеры которого не превышают 1 мм. Несмотря на свою миниатюрность, он может нанести огромный вред урожаю. О том, чем почковый клещ опасен растениям и как от него избавиться — в материале URA.RU. 

Что такое почковый клещ и чем опасен

Почковый клещ опасен для ягодных кустарников. Чаще всего вредитель селится на черной смородине, но может атаковать также красную и белую разновидности, а иногда и крыжовник, сообщили в Россельхознадзоре. 

Вредитель питается соками листьев и побегов, что вызывает их усыхание. Это приводит к ослаблению растений и дефициту жизненно важных питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития. Кроме того, насекомое является переносчиком возбудителей опасных заболеваний. 

Почковый клещ почти незаметен
Почковый клещ почти незаметен
Фото:

Как размножаются и вредят клещи

Почковые клещи попадают в почку растения через миграцию, которая начинается в период обнажения бутонов и начала цветения ранних сортов смородины. Клещи выходят из старой почки, расползаются по растению и проникают во вновь формирующиеся почки, где и продолжают развитие.

Зимний период они проводят внутри почек растений, где с наступлением весны начинают активно размножаться, сообщили в Россельхознадзоре. В одной почке может находиться от 3 до 8 тысяч особей. Размножение клещей начинается при достижении температуры воздуха +5?градусов, причем повышение температуры способствует ускорению этого процесса.

"Съев содержимое одной почки, клещи выходят из нее и переходят внутрь других молодых почек. При этом в момент переселения с почки на почку могут перекочевать на здоровый куст с помощью ветра, птиц, инструмента, одежды или рук садовода", — сообщили в ведомстве. 

Перемещение клещей в молодые почки наблюдается при повышении среднесуточной температуры до +12 градусов и продолжается на протяжении 1–2 месяцев. 

Что происходит с растениями из-за почкового клеща

Из-за почкового клеща ягоды застывают и отмирают
Из-за почкового клеща ягоды застывают и отмирают
Фото:

После проникновения клещей почки значительно увеличиваются в размерах и приобретают форму небольшого кочана капусты. Впоследствии они растрескиваются и начинают увядать. Данные почки можно легко обнаружить весной до распускания листьев, а также осенью после их опадения и в зимний период.

«Такие почки либо полностью высыхают, либо формируют деформированные побеги и листья. Кусты, пораженные клещами, слабо цветут, искривлены, с жесткой и бледной листвой. Их побеги слаборазвитые и изогнутые, что приводит к заметному отставанию растения в росте на протяжении всего сезона», — сообщили специалисты. 

Какие заболевания переносит почковый клещ

Почковые клещи переносят два очень опасных заболевания для растений: реверсию листьев (махровость) и полосатую мозаику. Оба вируса не лечатся и зараженные растения нужно удалять с корнями и сжигать. 

Реверсия характеризуется закручиванием краев листьев, утолщением листовой пластины и появлением характерного блеска. На пораженных кустах образуется значительное количество слаборазвитых побегов, а цветки приобретают махровую структуру и окрашиваются в розовые либо фиолетовые оттенки.

Полосатая мозаика проявляется ранним пожелтением жилок листьев и появлением характерного мозаичного рисунка. Возбудитель заболевания сохраняется в зимний период в пораженных побегах и почках растения. С приходом весны отмечается усиление симптомов: листья подвергаются деформации, наблюдается задержка развития кустов, а урожайность значительно снижается.

Как избавиться от клещевого клеща на смородине

В борьбе со смородинным почковым клещом применяют механические, химический, биологический способы и агротехнические методы борьбы, сообщили в Россельхознадзоре. 

Ранней весной до распускания почек. Удалите все поврежденные, ослабленные и засохшие ветви, обрежьте потемневшие участки и увеличенные почки. Кусты с еще не проснувшимися почками рекомендуется обработать 5%-ным раствором железного купороса (500 г вещества в 10 л воды). Если же почки уже начали распускаться, следует уменьшить концентрацию раствора до 3%.

При пробуждении почек и появлении первых листьев. Обработайте кусты раствором «Эпина» и препаратом на основе гуминовых кислот согласно инструкции, повторив процедуру через семь дней. Такие меры способствуют укреплению иммунитета растений.

В фазе бутонизации. Опрыскайте акарицидом типа «Пфклероса» по инструкции и препаратом «Фитоверм» из расчета 2 мл на 1,5 л воды, выдерживая двое-трое суток между препаратами.

В начале роста ягод и до сбора плодов. Опрыскайте кусты безопасными биологическими инсектицидами — «Дендробациллином», «Биощитом», «Фитовермом», «Лепидоцидом», «Битоксибациллином», «Актофитом», «Агровертином» или другими. Регулярно уничтожайте найденных личинок, гусениц, чрезмерно крупные ягоды и почки, побеги без листьев и другие подозрительные части растений.

Что делать, чтобы почковый клещ не появился: профилактика

Для того, чтобы избежать появления опасного почкового клеща специалисты Россельхознадзора рекомендуют отбирать только здоровые саженцы для посадки смородины. «Их внимательно осматривают и бракуют, обнаружив на побегах зараженные почки. Перед посадкой черенки обеззараживают горячей водой с температурой 45 градусов в течение 15 минут», — говорится на сайте ведомства. 

Также специалисты предлагают в ысаживать относительно устойчивые к вредителю сорта: смородина Виноградная, Детскосельская, Ядреная, Черный жемчуг, Белорусская сладкая, Памяти Мичурина, Ленинградский великан, Батька Минай, Увертюра, Деликатес и т. д.

Кроме того, садоводам рекомендуется не загущать посадки смородины. Оптимальный интервал между кустами — 1,8–2 м. При соблюдении этого правила, за смородиной легче ухаживать, осматривать листья и почки.

Ранней весной и осенью после листопада поврежденные ветки с деформированными и увеличенными почками срезают и сжигают. Кусты после этого нужно обработать противоклещевыми препаратами. Сильно зараженные растения рекомендуется выкорчевывать и уничтожать. На этом же месте смородину сажают не ранее, чем через 4–5 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смородиновый почковый клещ — крошечный вредитель, размеры которого не превышают 1 мм. Несмотря на свою миниатюрность, он может нанести огромный вред урожаю. О том, чем почковый клещ опасен растениям и как от него избавиться — в материале URA.RU.  Что такое почковый клещ и чем опасен Почковый клещ опасен для ягодных кустарников. Чаще всего вредитель селится на черной смородине, но может атаковать также красную и белую разновидности, а иногда и крыжовник, сообщили в Россельхознадзоре.  Вредитель питается соками листьев и побегов, что вызывает их усыхание. Это приводит к ослаблению растений и дефициту жизненно важных питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития. Кроме того, насекомое является переносчиком возбудителей опасных заболеваний.  Как размножаются и вредят клещи Почковые клещи попадают в почку растения через миграцию, которая начинается в период обнажения бутонов и начала цветения ранних сортов смородины. Клещи выходят из старой почки, расползаются по растению и проникают во вновь формирующиеся почки, где и продолжают развитие. Зимний период они проводят внутри почек растений, где с наступлением весны начинают активно размножаться, сообщили в Россельхознадзоре. В одной почке может находиться от 3 до 8 тысяч особей. Размножение клещей начинается при достижении температуры воздуха +5?градусов, причем повышение температуры способствует ускорению этого процесса. Перемещение клещей в молодые почки наблюдается при повышении среднесуточной температуры до +12 градусов и продолжается на протяжении 1–2 месяцев.  Что происходит с растениями из-за почкового клеща После проникновения клещей почки значительно увеличиваются в размерах и приобретают форму небольшого кочана капусты. Впоследствии они растрескиваются и начинают увядать. Данные почки можно легко обнаружить весной до распускания листьев, а также осенью после их опадения и в зимний период. «Такие почки либо полностью высыхают, либо формируют деформированные побеги и листья. Кусты, пораженные клещами, слабо цветут, искривлены, с жесткой и бледной листвой. Их побеги слаборазвитые и изогнутые, что приводит к заметному отставанию растения в росте на протяжении всего сезона», — сообщили специалисты.  Какие заболевания переносит почковый клещ Почковые клещи переносят два очень опасных заболевания для растений: реверсию листьев (махровость) и полосатую мозаику. Оба вируса не лечатся и зараженные растения нужно удалять с корнями и сжигать.  Реверсия характеризуется закручиванием краев листьев, утолщением листовой пластины и появлением характерного блеска. На пораженных кустах образуется значительное количество слаборазвитых побегов, а цветки приобретают махровую структуру и окрашиваются в розовые либо фиолетовые оттенки. Полосатая мозаика проявляется ранним пожелтением жилок листьев и появлением характерного мозаичного рисунка. Возбудитель заболевания сохраняется в зимний период в пораженных побегах и почках растения. С приходом весны отмечается усиление симптомов: листья подвергаются деформации, наблюдается задержка развития кустов, а урожайность значительно снижается. Как избавиться от клещевого клеща на смородине В борьбе со смородинным почковым клещом применяют механические, химический, биологический способы и агротехнические методы борьбы, сообщили в Россельхознадзоре.  Ранней весной до распускания почек. Удалите все поврежденные, ослабленные и засохшие ветви, обрежьте потемневшие участки и увеличенные почки. Кусты с еще не проснувшимися почками рекомендуется обработать 5%-ным раствором железного купороса (500 г вещества в 10 л воды). Если же почки уже начали распускаться, следует уменьшить концентрацию раствора до 3%. При пробуждении почек и появлении первых листьев. Обработайте кусты раствором «Эпина» и препаратом на основе гуминовых кислот согласно инструкции, повторив процедуру через семь дней. Такие меры способствуют укреплению иммунитета растений. В фазе бутонизации. Опрыскайте акарицидом типа «Пфклероса» по инструкции и препаратом «Фитоверм» из расчета 2 мл на 1,5 л воды, выдерживая двое-трое суток между препаратами. В начале роста ягод и до сбора плодов. Опрыскайте кусты безопасными биологическими инсектицидами — «Дендробациллином», «Биощитом», «Фитовермом», «Лепидоцидом», «Битоксибациллином», «Актофитом», «Агровертином» или другими. Регулярно уничтожайте найденных личинок, гусениц, чрезмерно крупные ягоды и почки, побеги без листьев и другие подозрительные части растений. Что делать, чтобы почковый клещ не появился: профилактика Для того, чтобы избежать появления опасного почкового клеща специалисты Россельхознадзора рекомендуют отбирать только здоровые саженцы для посадки смородины. «Их внимательно осматривают и бракуют, обнаружив на побегах зараженные почки. Перед посадкой черенки обеззараживают горячей водой с температурой 45 градусов в течение 15 минут», — говорится на сайте ведомства.  Также специалисты предлагают в ысаживать относительно устойчивые к вредителю сорта: смородина Виноградная, Детскосельская, Ядреная, Черный жемчуг, Белорусская сладкая, Памяти Мичурина, Ленинградский великан, Батька Минай, Увертюра, Деликатес и т. д. Кроме того, садоводам рекомендуется не загущать посадки смородины. Оптимальный интервал между кустами — 1,8–2 м. При соблюдении этого правила, за смородиной легче ухаживать, осматривать листья и почки. Ранней весной и осенью после листопада поврежденные ветки с деформированными и увеличенными почками срезают и сжигают. Кусты после этого нужно обработать противоклещевыми препаратами. Сильно зараженные растения рекомендуется выкорчевывать и уничтожать. На этом же месте смородину сажают не ранее, чем через 4–5 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям