Смородиновый почковый клещ — крошечный вредитель, размеры которого не превышают 1 мм. Несмотря на свою миниатюрность, он может нанести огромный вред урожаю. О том, чем почковый клещ опасен растениям и как от него избавиться — в материале URA.RU.
Что такое почковый клещ и чем опасен
Почковый клещ опасен для ягодных кустарников. Чаще всего вредитель селится на черной смородине, но может атаковать также красную и белую разновидности, а иногда и крыжовник, сообщили в Россельхознадзоре.
Вредитель питается соками листьев и побегов, что вызывает их усыхание. Это приводит к ослаблению растений и дефициту жизненно важных питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития. Кроме того, насекомое является переносчиком возбудителей опасных заболеваний.
Как размножаются и вредят клещи
Почковые клещи попадают в почку растения через миграцию, которая начинается в период обнажения бутонов и начала цветения ранних сортов смородины. Клещи выходят из старой почки, расползаются по растению и проникают во вновь формирующиеся почки, где и продолжают развитие.
Зимний период они проводят внутри почек растений, где с наступлением весны начинают активно размножаться, сообщили в Россельхознадзоре. В одной почке может находиться от 3 до 8 тысяч особей. Размножение клещей начинается при достижении температуры воздуха +5?градусов, причем повышение температуры способствует ускорению этого процесса.
"Съев содержимое одной почки, клещи выходят из нее и переходят внутрь других молодых почек. При этом в момент переселения с почки на почку могут перекочевать на здоровый куст с помощью ветра, птиц, инструмента, одежды или рук садовода", — сообщили в ведомстве.
Перемещение клещей в молодые почки наблюдается при повышении среднесуточной температуры до +12 градусов и продолжается на протяжении 1–2 месяцев.
Что происходит с растениями из-за почкового клеща
После проникновения клещей почки значительно увеличиваются в размерах и приобретают форму небольшого кочана капусты. Впоследствии они растрескиваются и начинают увядать. Данные почки можно легко обнаружить весной до распускания листьев, а также осенью после их опадения и в зимний период.
«Такие почки либо полностью высыхают, либо формируют деформированные побеги и листья. Кусты, пораженные клещами, слабо цветут, искривлены, с жесткой и бледной листвой. Их побеги слаборазвитые и изогнутые, что приводит к заметному отставанию растения в росте на протяжении всего сезона», — сообщили специалисты.
Какие заболевания переносит почковый клещ
Почковые клещи переносят два очень опасных заболевания для растений: реверсию листьев (махровость) и полосатую мозаику. Оба вируса не лечатся и зараженные растения нужно удалять с корнями и сжигать.
Реверсия характеризуется закручиванием краев листьев, утолщением листовой пластины и появлением характерного блеска. На пораженных кустах образуется значительное количество слаборазвитых побегов, а цветки приобретают махровую структуру и окрашиваются в розовые либо фиолетовые оттенки.
Полосатая мозаика проявляется ранним пожелтением жилок листьев и появлением характерного мозаичного рисунка. Возбудитель заболевания сохраняется в зимний период в пораженных побегах и почках растения. С приходом весны отмечается усиление симптомов: листья подвергаются деформации, наблюдается задержка развития кустов, а урожайность значительно снижается.
Как избавиться от клещевого клеща на смородине
В борьбе со смородинным почковым клещом применяют механические, химический, биологический способы и агротехнические методы борьбы, сообщили в Россельхознадзоре.
Ранней весной до распускания почек. Удалите все поврежденные, ослабленные и засохшие ветви, обрежьте потемневшие участки и увеличенные почки. Кусты с еще не проснувшимися почками рекомендуется обработать 5%-ным раствором железного купороса (500 г вещества в 10 л воды). Если же почки уже начали распускаться, следует уменьшить концентрацию раствора до 3%.
При пробуждении почек и появлении первых листьев. Обработайте кусты раствором «Эпина» и препаратом на основе гуминовых кислот согласно инструкции, повторив процедуру через семь дней. Такие меры способствуют укреплению иммунитета растений.
В фазе бутонизации. Опрыскайте акарицидом типа «Пфклероса» по инструкции и препаратом «Фитоверм» из расчета 2 мл на 1,5 л воды, выдерживая двое-трое суток между препаратами.
В начале роста ягод и до сбора плодов. Опрыскайте кусты безопасными биологическими инсектицидами — «Дендробациллином», «Биощитом», «Фитовермом», «Лепидоцидом», «Битоксибациллином», «Актофитом», «Агровертином» или другими. Регулярно уничтожайте найденных личинок, гусениц, чрезмерно крупные ягоды и почки, побеги без листьев и другие подозрительные части растений.
Что делать, чтобы почковый клещ не появился: профилактика
Для того, чтобы избежать появления опасного почкового клеща специалисты Россельхознадзора рекомендуют отбирать только здоровые саженцы для посадки смородины. «Их внимательно осматривают и бракуют, обнаружив на побегах зараженные почки. Перед посадкой черенки обеззараживают горячей водой с температурой 45 градусов в течение 15 минут», — говорится на сайте ведомства.
Также специалисты предлагают в ысаживать относительно устойчивые к вредителю сорта: смородина Виноградная, Детскосельская, Ядреная, Черный жемчуг, Белорусская сладкая, Памяти Мичурина, Ленинградский великан, Батька Минай, Увертюра, Деликатес и т. д.
Кроме того, садоводам рекомендуется не загущать посадки смородины. Оптимальный интервал между кустами — 1,8–2 м. При соблюдении этого правила, за смородиной легче ухаживать, осматривать листья и почки.
Ранней весной и осенью после листопада поврежденные ветки с деформированными и увеличенными почками срезают и сжигают. Кусты после этого нужно обработать противоклещевыми препаратами. Сильно зараженные растения рекомендуется выкорчевывать и уничтожать. На этом же месте смородину сажают не ранее, чем через 4–5 лет.
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