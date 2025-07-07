Гусеницы на капусте: как бороться с вредителями

Капуста — один из самых распространенных овощей на огородах. Она не очень прихотлива, но для получения богатого урожая важно за ней правильно ухаживать. Сочные листья капусты привлекают к себе внимание самых разнообразных насекомых, избавиться от которых непросто. Гусеницы — одних из самых опасных вредителей. Разбираемся, почему опасны гусеницы и как с ними бороться.
Виды капустной гусеницы
Капустная гусеница — это личинка бабочки, которая повреждает капусту и другие крестоцветные культуры. К таким гусеницам относятся капустная белянка (капустница) и капустная моль.
Капустную белянку также называют капустницей. Ее крылья имеют белый цвет и черные пятна на вершинах передних крыльев. Задние крылья полностью белые, с легким желтоватым оттенком у основания. Размах крыльев взрослой особи достигает 50–60 мм. У капустной моли передние крылья узкие, серо-бурые, с характерным светлым волнистым узором. Задние — светлые, бахромчатые. Размах крыльев достигает 17 мм.
Сами гусеницы имеют зеленый или желтовато-зеленый цвет с тонкими жёлтыми или светлыми полосами вдоль тела. Длина гусениц — примерно 3–4 см. Они покрыты короткими волосками, что делает их мягкими на ощупь. Взрослая гусеница имеет темно-зеленую окраску с мелкими черными точками, короткими черными волосками и тремя желтыми полосками.
Чем опасна капустная гусеница
Гусеницы представляют серьезную угрозу для кочанной капусты, поскольку проникают внутрь кочана, образуя ходы и оставляя экскременты, что способствует развитию бактериальных инфекций и гниению. В результате такие кочаны теряют свои качества, не подлежат хранению и становятся непригодными для употребления в пищу, сообщили в Россельхознадзоре.
У цветной капусты насекомые повреждают преимущественно наружные листья и соцветия. Молодые особи держатся группами, питаясь мякотью с нижней стороны листьев, после чего расселяются по всему растению. Взрослые гусеницы способны полностью прогрызать листья, оставляя характерные отверстия.
Основными признаками появления гусениц являются поврежденные листья с отверстиями, наличие экскрементов, а также сами вредители. Их можно обнаружить на внутренней поверхности листа.
Как бороться с капустной гусеницей
По данным Россельхознадзора, принимать меры по уничтожению этих насекомых нужно, как только появляются бабочки, порхающие над грядками. Эксперты советуют осуществлять обработку растений химическими средствами на этапе развития листьев, используя такие препараты, как Актеллик, Кинмикс, Каратэ, Децис Профи, Актара, Алатар и Фуфанон.
При этом рекомендуется менять препараты для повышения эффективности воздействия. Обработку допустимо проводить как в период лета бабочек, так и при обнаружении гусениц.
«На стадии формирования кочанов, а также в период плодоношения применение химических средств не рекомендуется, поскольку растения не смогут своевременно вывести остатки токсинов. Проведение химической обработки возможно не позднее чем за 20–25 дней до предполагаемого сбора урожая», — говорится на сайте ведомства.
Использование биологических препаратов допускается на этапе плодоношения, однако обработку следует завершить за 5–7 дней до срезки кочанов. Для борьбы с гусеницами капустной белянки специалисты выделяют такие биопрепараты, как Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид, Немобакт, Энтобактерин-3 и Дендробациллин.
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