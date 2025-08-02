Садовод рассказала, чем ни в коем случае нельзя подкармливать овощи

Многие садоводы любят подкормить овощи кефиром и приписывают этому народному средству чуть ли не чудодейственные свойства — от повышения урожая до защиты от болезней. Насколько эффективна эта подкормка и как она может навредить — в материале URA.RU.
Зачем подкармливают овощи кефиром
Кефир содержит молочнокислые бактерии, которые при разбавлении в воде и внесении в почву могут улучшать микрофлору грунта. Он содержит лактобациллы, которые в почве способствуют вытеснению патогенной микрофлоры, особенно грибков, вызывающих корневые гнили. Эти бактерии также разлагают органические остатки, облегчая доступ питательных веществ растениям.
Особенно это актуально для теплиц и грядок, где почва истощается. Молочнокислые бактерии подавляют развитие патогенных грибков и гнилей, а также создают слабокислую среду, неблагоприятную для вредоносных микроорганизмов.
Также в кефире есть лактоза, кальций, немного белков и аминокислот, которые теоретически могут усваиваться корневой системой, особенно у баклажанов и перцев, которые любят стабильное питание и чувствительны к дефициту кальция.
Слабо кислая среда (pH 5,5–6,5) полезна для большинства овощей, особенно для баклажанов и перцев. Регулярное внесение слабокислых растворов помогает снижать щелочную реакцию почвы, если она избыточна, и улучшает доступность микроэлементов.
Что дает подкормка
- Может укреплять иммунитет растений. Особенно в периоды резких температурных скачков и при угрозе грибковых заболеваний.
- Может подавлять гниль и плесень. В теплицах, где влажность высокая, это особенно важно.
- Может увеличивать урожайность (в косвенной форме) — не за счет питания, а за счет здоровья почвы и корней.
Эффективна ли подкормка кефиром
Да, но как вспомогательная мера. Не стоит ждать чудес: кефир не заменит комплексные минеральные удобрения с азотом, калием и фосфором. Он хорош как профилактика гнилей или как мягкий способ улучшить микробиологический состав почвы.
«Теоретически кисломолочные продукты действительно могут выступать в роли стимуляторов роста — это народный способ подкормки, — пояснила URA.RU садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги „Не просто огород“ Светлана Самойлова. — Однако есть важный нюанс: использовать можно только свежий кефир. Прокисший или испорченный продукт абсолютно не подходит и может навредить растениям».
Она также отметила: «Некоторые уверяют, что кефир помогает при фитофторозе, мучнистой росе и улучшает урожай, но эти утверждения не подтверждены официальными исследованиями».
Как готовят кефирный раствор для подкормки
Обычно дачники разводят литр кефира на 8–10 литров воды, иногда добавляют в раствор пару горстей древесной золы и несколько капель йода. Смесь настаивают один-два, а затем поливают растения под корень. Такую смесь можно использовать раз в неделю. Но есть нюансы.
- На стадии рассады — не рекомендовано.
- Во время цветения и завязи — можно попробовать.
- При наливе плодов — лучше чередовать с органикой и минеральными удобрениями.
Какие овощи хорошо реагируют на кефир
- Перец — чувствителен к дефициту кальция, особенно в фазу роста плодов. Кефир в умеренных дозах может частично восполнять его, улучшая формирование завязей.
- Баклажаны — любят стабильное питание и слабо кислую почву. Молочнокислые бактерии помогают улучшить усвоение микроэлементов.
- Томаты — при чередовании с другими подкормками кефир помогает снижать риски корневых гнилей и фитофторы (в начальной стадии).
- Огурцы — только в теплицах и при правильной дозировке. Кефир подавляет развитие корневых болезней в переувлажненной почве.
Но даже для этих культур важно не злоупотреблять и не использовать подряд несколько раз. Кефир — не удобрение, а мягкая биопрофилактика.
Какие овощи нельзя подкармливать кефиром
Кефирный раствор подходит не всем культурам. Есть овощи, для которых кисломолочные подкормки могут быть скорее вредны, чем полезны.
- Лук и чеснок не выносят закисленную почву. Кефир может нарушить pH и спровоцировать гниение корней.
- Бобовые (горох, фасоль, соя) — слишком чувствительны к избытку влаги и органики. Молочная среда может спровоцировать рост плесени у корней.
- Картофель — на кислых почвах чаще болеет и дает мелкие клубни. А кефир подкисляет почву, особенно если использовать регулярно
- Капуста тоже не любит кислую среду. Избыток молочнокислых бактерий может привести к задержке роста и развитию корневых гнилей.
Что показал эксперимент: мнение садовода
Садовод провела собственный эксперимент в огороде: она удобряла одну грядку томатов и огурцов обычными средствами (травяной настой, гумат калия), а другую — раствором кефира.
«Честно скажу — особой разницы я не увидела. Вау-эффекта от кефирной подкормки точно не было. Урожай оказался примерно одинаковым, но на проверенные удобрения уходит меньше усилий и они доступны», — говорит садовод.
Опасность кефирной подкормки растений
Кисломолочные продукты, особенно в теплую погоду, быстро портятся и начинают бродить. Это может привести к закисанию почвы — а значит, нарушится ее кислотно-щелочной баланс, и корни растений перестанут нормально усваивать питательные вещества. Кроме того, кефир способен привлекать мошек, способствовать развитию плесени и неприятного запаха.
Есть и практическая сторона вопроса: для полноценной подкормки даже одной грядки потребуется два-три литра кефира, а если у вас теплица — и все 10. Это просто нецелесообразно по деньгам и по логистике. Кроме того, кефир может не всегда оказаться под рукой в нужном количестве.
«Лично я такую подкормку не использую. Для огурцов, перца и баклажанов до 20 июня беру настой трав или навоза, а томаты начинаю подкармливать с июля — гуматом калия. Все проверено годами, результат стабильный», — делится Самойлова.
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