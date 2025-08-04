В Екатеринбурге клан азербайджанцев разгромили по наработкам арестованного майора

На Урале азербайджанскую ОПГ задержали по наработкам арестованного чекиста

04 августа 2025 в 20:53 Размер текста - 17 +

Благодаря наработкам Артема Шунайлова следствие смогло выйти на азербайджанцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В основу уголовного дела азербайджанского клана Сафаровых, членов которого ранее арестовали в Екатеринбурге, могли лечь наработки майора ФСБ Артема Шунайлова. Однако последний сейчас и сам находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Подробности истории выяснил корреспондент URA.RU. «Шунайлов был в контакте с представителями азербайджанской диаспоры. Он получал различную информацию, часть которой позже использовали для задержания уроженцев Азербайджана и возбуждения против них уголовного дела о покушении и убийствах прошлых лет. Шунайлов свою работу выполнял честно, считаю, что его могли оговорить. Вину он не признает», — сказал собеседник агентства. О том, что Шунайлов попал под уголовное преследование, стало известно в декабре прошлого года — сразу после задержания Зашляпина. По версии следствия, бывший чиновник якобы через посредника — общественника Видади Мустафаева — передал шесть миллионов рублей силовику. Шунайлова поместили в СИЗО, Зашляпина — под домашний арест (позже меру пресечения смягчили). Дело Зашляпина передали в военный суд. Массовые задержания в столице Урала начались утром 27 июня. Среди десятков азербайджанцев искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже суд отправил в СИЗО восьмерых уроженцев Азербайджана: пятерых Сафаровых, Гянджиева, Абасова и Лалаева. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В основу уголовного дела азербайджанского клана Сафаровых, членов которого ранее арестовали в Екатеринбурге, могли лечь наработки майора ФСБ Артема Шунайлова. Однако последний сейчас и сам находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Подробности истории выяснил корреспондент URA.RU. «Шунайлов был в контакте с представителями азербайджанской диаспоры. Он получал различную информацию, часть которой позже использовали для задержания уроженцев Азербайджана и возбуждения против них уголовного дела о покушении и убийствах прошлых лет. Шунайлов свою работу выполнял честно, считаю, что его могли оговорить. Вину он не признает», — сказал собеседник агентства. О том, что Шунайлов попал под уголовное преследование, стало известно в декабре прошлого года — сразу после задержания Зашляпина. По версии следствия, бывший чиновник якобы через посредника — общественника Видади Мустафаева — передал шесть миллионов рублей силовику. Шунайлова поместили в СИЗО, Зашляпина — под домашний арест (позже меру пресечения смягчили). Дело Зашляпина передали в военный суд. Массовые задержания в столице Урала начались утром 27 июня. Среди десятков азербайджанцев искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже суд отправил в СИЗО восьмерых уроженцев Азербайджана: пятерых Сафаровых, Гянджиева, Абасова и Лалаева. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.