В Екатеринбурге клан азербайджанцев разгромили по наработкам арестованного майора

На Урале азербайджанскую ОПГ задержали по наработкам арестованного чекиста
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Контртеррористические учения ФСБ на территории города Снежинск. Челябинск, фсб, силовики, спецслужбы
Благодаря наработкам Артема Шунайлова следствие смогло выйти на азербайджанцев Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

В основу уголовного дела азербайджанского клана Сафаровых, членов которого ранее арестовали в Екатеринбурге, могли лечь наработки майора ФСБ Артема Шунайлова. Однако последний сейчас и сам находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Подробности истории выяснил корреспондент URA.RU.

«Шунайлов был в контакте с представителями азербайджанской диаспоры. Он получал различную информацию, часть которой позже использовали для задержания уроженцев Азербайджана и возбуждения против них уголовного дела о покушении и убийствах прошлых лет. Шунайлов свою работу выполнял честно, считаю, что его могли оговорить. Вину он не признает», — сказал собеседник агентства.

О том, что Шунайлов попал под уголовное преследование, стало известно в декабре прошлого года — сразу после задержания Зашляпина. По версии следствия, бывший чиновник якобы через посредника — общественника Видади Мустафаева — передал шесть миллионов рублей силовику. Шунайлова поместили в СИЗО, Зашляпина — под домашний арест (позже меру пресечения смягчили). Дело Зашляпина передали в военный суд.

Массовые задержания в столице Урала начались утром 27 июня. Среди десятков азербайджанцев искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже суд отправил в СИЗО восьмерых уроженцев Азербайджана: пятерых Сафаровых, Гянджиева, Абасова и Лалаева. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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В основу уголовного дела азербайджанского клана Сафаровых, членов которого ранее арестовали в Екатеринбурге, могли лечь наработки майора ФСБ Артема Шунайлова. Однако последний сейчас и сам находится в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки от бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина. Подробности истории выяснил корреспондент URA.RU. «Шунайлов был в контакте с представителями азербайджанской диаспоры. Он получал различную информацию, часть которой позже использовали для задержания уроженцев Азербайджана и возбуждения против них уголовного дела о покушении и убийствах прошлых лет. Шунайлов свою работу выполнял честно, считаю, что его могли оговорить. Вину он не признает», — сказал собеседник агентства. О том, что Шунайлов попал под уголовное преследование, стало известно в декабре прошлого года — сразу после задержания Зашляпина. По версии следствия, бывший чиновник якобы через посредника — общественника Видади Мустафаева — передал шесть миллионов рублей силовику. Шунайлова поместили в СИЗО, Зашляпина — под домашний арест (позже меру пресечения смягчили). Дело Зашляпина передали в военный суд. Массовые задержания в столице Урала начались утром 27 июня. Среди десятков азербайджанцев искали лиц, причастных к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. Позже суд отправил в СИЗО восьмерых уроженцев Азербайджана: пятерых Сафаровых, Гянджиева, Абасова и Лалаева. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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