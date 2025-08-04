В Кремле ответили, пытались ли попросить Медведева не хамить Трампу

В Кремле не обращались к заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву с просьбой изменить риторику в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.
«В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения на происходящие события. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные — и в США, и в европейских странах... Но главное — конечно, это позиция президента [России Владимира] Путина», — подчеркнул Песков. По его словам, в РФ определение внешнеполитического курса осуществляется Путиным.
Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в связи с его комментариями относительно срока, установленного Вашингтоном для России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, заявления Медведева приближаются к «очень опасной территории».
Американский президент порекомендовал российскому государственному деятелю «быть осторожнее в своих формулировках». В дополнение к этому Трамп сообщил о размещении двух атомных подводных лодок, не уточнив их точное местоположение. Глава Белого дома также подчеркнул, что слова имеют значительный вес и зачастую могут привести к непредсказуемым последствиям.
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