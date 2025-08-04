«Не доказано»: как глава Краснокамска избежал отставки

Краснокамский городской суд опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа Игоря Быкариза. В документе суд подробно изложил причины отказа в удовлетворении требований надзорного органа, не найдя достаточных доказательств нарушений антикоррупционного законодательства.
«Суд рассмотрел три основных эпизода, вменяемых прокуратурой. По первому эпизоду, связанному с бездействием Быкариза при увольнении заместителя Антона Максимчука, участвовавшего в приватизации помещений в интересах родственников, суд установил, что глава округа не мог предотвратить эти нарушения. Аналогичные выводы сделаны в отношении начальника управления Алексея Матросова, организовавшего коррупционную схему с закупками сухпайков. Максимчук уволен по решению суда, а Матросов покинул должность по собственному желанию», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.
Особое внимание суд уделил эпизоду с выдачей разрешений на строительство компании ООО «Стройтехресурс», которую прокуратура считала аффилированной с сыном чиновника. В решении указано, что надзорный орган не представил доказательств влияния Быкариза на принятие решений отделом градостроительства, а также не подтвердил факт связи компании с семьей главы округа. По информации источников «Коммерсант-Прикамье», близких к надзорному ведомству, прокуратура намерена обжаловать решение в Пермском краевом суде.
Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил представление с требованием о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии прокуратуры, глава муниципалитета не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний впоследствии был уволен на основании решения суда. Быкариза дума увольнять не стала, и прокуратура обратилась в суд. В июле 2025 года Краснокамский горсуд рассмотрел заявление прокуратуры о возложении на местную думу прекратить полномочия Быкариза и отказал.
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