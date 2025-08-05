Трамп пытается повторить с Россией трюк, который он провернул с Ираном: суть политической игры США

Президент США Дональд Трамп стремится реализовать на Украине так называемый «иранский сценарий», аналогичный тому, который был применен в июне при нанесении ударов по ядерным объектам в Иране. Об этом сообщил URA.RU военный аналитик Юрий Кнутов. По его словам, эта стратегия предусматривает применение тактического оружия и последующее выдвижение ультиматума о капитуляции.
Кнутов отметил, что Трамп ведет сложную политическую игру: с одной стороны, он публично призывает к миру, а с другой — продолжает оказывать финансовую поддержку как Израилю, так и Украине. При этом американский лидер не оказывает давления на эти страны и не вводит в отношении них санкций. В чем суть «иранского сценария» Трампа — в материале URA.RU.
«Многоходовая игра»: в чем суть «иранского сценария» Трампа
В июне США нанесли удары по иранским ядерным объектам, отрабатывая сценарий, который, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, может быть применен и против России. В интервью URA.RU он пояснил, что так называемый «иранский сценарий» предполагает использование тактического оружия с последующим ультиматумом.
Кнутов также отметил, что президент США Дональд Трамп ведет многоходовую игру: с одной стороны, он призывает к перемирию между Ираном и Израилем, с другой — продолжает поставки вооружений Израилю, используемых против палестинцев. При этом в отношении Израиля не вводятся санкции и не предъявляются требования о прекращении огня.
"....он безразличен к гибели тысяч палестинцев (женщин, детей, стариков) от американского оружия, которое использует израильская армия. Но в отношении Израиля никто не вводит санкций, не требует от него прекращения боевых действий", — заявил эксперт.
По данным CNN, во время июньского противостояния между Израилем и Ираном США израсходовали около четверти своих запасов ракет-перехватчиков THAAD. Они также использовали бомбы GBU-57 и ракеты Tomahawk для ударов по Тегерану.
Чему на самом деле может быть посвящена встреча Путина и Трампа: мнение эксперта
Возможная встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, будет посвящена не столько конфликту на Украине, сколько обсуждению ситуации вокруг Ирана. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
По его словам, Москва поддерживает более конструктивный диалог с Тегераном и способна выступить посредником в ирано-израильском конфликте. Однако полностью игнорировать украинскую тематику на встрече не удастся — для проведения переговоров необходим хотя бы частичный прогресс по этому вопросу, добавил эксперт.
Удары США по ядерным объектам в Иране: как это было
В ночь на 13 июня Израиль провел самый масштабный за всю историю конфликта авиаудар по территории Ирана, атаковав более 100 целей, среди которых были объекты ядерной программы, военные базы и системы ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подчеркнув, что операция была превентивной из-за угрозы скорого создания Ираном ядерного оружия.
В результате ударов были поражены объекты в Натанзе, а также уничтожены заводы по производству ракет и командные пункты. Израильские силы ликвидировали нескольких высокопоставленных командиров КСИР и ученых-ядерщиков. По информации иранских СМИ, жертвами атак стали не менее 78 человек, еще 329 ранены. В ответ Иран запустил по Израилю сотни беспилотников, большинство из которых были перехвачены союзниками. Тегеран также объявил о начале операции «Суровое наказание».
В ночь на воскресенье, 22 июня, Дональд Трамп объявил о начале бомбардировок ядерных объектов Ирана. Таким образом, спустя девять дней после начала военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Народ как лев», Соединенные Штаты официально вступили в военный конфликт. Обращаясь к нации, американский лидер назвал Иран «ближневосточным хулиганом» и заявил, что удары по нему могут лишь усилиться.
Для ударов по ядерным объектам Ирана США использовали бомбы GBU-57 и ракеты Tomahawk, благодаря которым они поразили предприятия по обогащению урана, где велась работа над ядерным оружием. В результате атак были выведены из строя два из трех подобных заводов, включая крупнейший комплекс в Натанзе. При этом современный объект в Фордо, расположенный неподалеку от Кума, продолжает функционировать.
Как сообщает CNN, во время июньского конфликта между Израилем и Ираном США использовали до четверти своего арсенала ракет-перехватчиков THAAD, выпустив более 100 таких ракет для отражения массированной атаки со стороны Ирана. Всего на вооружении США находится семь комплексов THAAD, два из которых были задействованы для защиты Израиля.
Иран и Израиль официально объявили режим прекращения огня на Ближнем Востоке 24 июня 2025 года. Перемирию содействовал Дональд Трамп, который сообщил о прекращении огня и предупредил о последствиях за его нарушение.
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