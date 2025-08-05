«Хотел поговорить»: екатеринбурженка рассказала о бывшем, которым напал на нее с пистолетом

Екатеринбуржец с ножом и пистолетом напал на бывшую, против него возбудили дело

06 августа 2025 в 12:01 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 1 августа на Эльмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Александр, который с ножом и пистолетом накинулся на бывшую на работе, заявил, что просто хотел с ней поговорить. Об этом URA.RU рассказала потерпевшая. «Я видела его возле отдела [полиции]. Говорит, что не хотел меня резать, хотел просто поговорить», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с самим Александром не удалось. Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента, который произошел 1 августа. По предварительным данным, мужчина приехал к бывшей на работу в цех, замахнулся ножом и попал в висок. Ей удалось отбиться от агрессора, затем его скрутили. По неофициальным данным, в руках у него также был травматический пистолет, которым он якобы целился в жертву. После нападения Александр ушел из цеха, бросив нож и пистолет там. Силовики задержали его 4 августа. Против него возбудили дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полиция занимается расследованием уголовного дела. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку. На звонки корреспондента Александр не отвечает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр, который с ножом и пистолетом накинулся на бывшую на работе, заявил, что просто хотел с ней поговорить. Об этом URA.RU рассказала потерпевшая. «Я видела его возле отдела [полиции]. Говорит, что не хотел меня резать, хотел просто поговорить», — сказала собеседница агентства. Оперативно связаться с самим Александром не удалось. Ранее URA.RU рассказывало подробности инцидента, который произошел 1 августа. По предварительным данным, мужчина приехал к бывшей на работу в цех, замахнулся ножом и попал в висок. Ей удалось отбиться от агрессора, затем его скрутили. По неофициальным данным, в руках у него также был травматический пистолет, которым он якобы целился в жертву. После нападения Александр ушел из цеха, бросив нож и пистолет там. Силовики задержали его 4 августа. Против него возбудили дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полиция занимается расследованием уголовного дела. Ранее пострадавшая говорила URA.RU, что в июне ушла от Александра из-за постоянных скандалов. Мужчина, по ее словам, поднимал на нее руку. На звонки корреспондента Александр не отвечает.