Тагильчанке, обвиненной в гибели 11 людей, избрали меру пресечения

Жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой, обвиненной в причинении смерти по неосторожности 11 жильцам дома №89 на улице Сибирской, в свердловском СК избрали меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал ее защитник Алексей Гольцев.
«Моя подзащитная находится под подпиской о невыезде. Эта мера пресечения уже была, когда возбудили уголовное дело. Сейчас меру пресечения формально переизбрали из-за нового статуса — обвиняемой», — пояснил адвокат.
Сербиновой 6 августа было предъявлено обвинение по трем статьям: 109, 118 и 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Следствие полагает, что именно в ее квартире скопилась газовоздушная смесь, произошел взрыв и обрушение с массовыми жертвами.
Среди 11 погибших было шестеро детей, в том числе и 12-летняя дочь Елены. Женщина не признает вину и не понимает, в чем именно и почему ее обвиняют. Она записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой тщательно разобраться в деле и не допустить несправедливости.
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