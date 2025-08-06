Тагильчанке, обвиненной в гибели 11 людей, избрали меру пресечения

Обвиняемую поместили под подписку о невыезде по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
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1 августа, в годовщину трагедии, Елена скорбела по погибшим
1 августа, в годовщину трагедии, Елена скорбела по погибшим Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой, обвиненной в причинении смерти по неосторожности 11 жильцам дома №89 на улице Сибирской, в свердловском СК избрали меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал ее защитник Алексей Гольцев.

«Моя подзащитная находится под подпиской о невыезде. Эта мера пресечения уже была, когда возбудили уголовное дело. Сейчас меру пресечения формально переизбрали из-за нового статуса — обвиняемой», — пояснил адвокат. 

Сербиновой 6 августа было предъявлено обвинение по трем статьям: 109, 118 и 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Следствие полагает, что именно в ее квартире скопилась газовоздушная смесь, произошел взрыв и обрушение с массовыми жертвами. 

Среди 11 погибших было шестеро детей, в том числе и 12-летняя дочь Елены. Женщина не признает вину и не понимает, в чем именно и почему ее обвиняют. Она записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой тщательно разобраться в деле и не допустить несправедливости. 

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Жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой, обвиненной в причинении смерти по неосторожности 11 жильцам дома №89 на улице Сибирской, в свердловском СК избрали меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал ее защитник Алексей Гольцев. «Моя подзащитная находится под подпиской о невыезде. Эта мера пресечения уже была, когда возбудили уголовное дело. Сейчас меру пресечения формально переизбрали из-за нового статуса — обвиняемой», — пояснил адвокат.  Сербиновой 6 августа было предъявлено обвинение по трем статьям: 109, 118 и 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Следствие полагает, что именно в ее квартире скопилась газовоздушная смесь, произошел взрыв и обрушение с массовыми жертвами.  Среди 11 погибших было шестеро детей, в том числе и 12-летняя дочь Елены. Женщина не признает вину и не понимает, в чем именно и почему ее обвиняют. Она записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой тщательно разобраться в деле и не допустить несправедливости. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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