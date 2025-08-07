Политолог Шпунт: мир с Россией станет концом режима Зеленского

Урегулирование российско-украинского конфликта тормозит нежелание Киева договариваться. Переговорная позиция, вокруг которой можно будет строить дальнейший мирный процесс, будет означать конец режима украинского руководителя Владимира Зеленского, объяснил в интервью URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«Администрация Зеленского и сейчас еле переносит мобилизационный кризис. Его рейтинг упал, все говорят, что нужны выборы. А когда они пройдут, скорее всего будет уголовное дело и арест. И Зеленский хорошо понимает, что он не уедет отдыхать в Италию. Сейчас вся его риторика построена на том, что он — президент войны. И без этой войны он перестанет быть хоть кем-то вообще», — сказал политолог.
При этом Зеленский хочет встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным, что продлит ему политическую жизнь. Однако эта встреча точно не состоится, хотя российский лидер и говорит, что не имеет ничего против таких переговоров, уверен Шпунт.
«Путин четко сказал, что не считает Зеленского легитимным президентом. Более того, с этим согласны даже американцы. Просто они не понимают, кто тогда должен участвовать в переговорах, если не Зеленский. Проблема в том, что сегодня фактическую легитимность на Украине имеет только председатель Верховной Рады. Но он исключен из всех переговорных процессов», — сказал собеседник URA.RU.
Саммит Россия — США может пройти уже на следующей неделе. Об этом накануне сообщил президента США Дональд Трамп, а сегодня подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Возможным местом встречи называются Объединенные Арабские Эмираты.
