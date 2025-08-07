Путин назвал ОАЭ одним из возможных мест для встречи с Трампом

Путин заявил, что интерес к саммиту РФ-США проявили обе стороны
Путин заявил, что у России много друзей, которые готовы предоставить свою площадку для встречи с Трампом
Путин заявил, что у России много друзей, которые готовы предоставить свою площадку для встречи с Трампом
Встреча Путина и Трампа

Российский лидер Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, заинтересованность в проведении саммита проявлена с обеих сторон.

«Заинтересованность была проявлена с обеих сторон», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что Россия располагает широкой поддержкой за рубежом, и многие партнеры готовы помочь в организации встречи.

Россия и США достигли предварительной договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что стороны начали подробную подготовку саммита, место проведения уже выбрано. Ранее посредничество для организации встречи Путина и Трампа предлагали Бразилия, Венгрия, Индия, Катар, Турция, ЮАР, а также Швейцария, Сербия и Ватикан. Подробнее — в материале URA.RU.

