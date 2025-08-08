Путин дал особые установки силовикам перед встречей с Трампом

Любые мирные договоренности по Украине, которые могут быть достигнуты по итогам возможной встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, не приведут к снижению угроз безопасности России и ее жителей. Поэтому Путин в преддверии саммита РФ — США в очном формате встретился с постоянными членами Совбеза и обсудил тему региональной безопасности, объяснили URA.RU эксперты.
«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению, решению вопросов безопасности прежде всего», — озвучил тему президент и назвал основных докладчиков — глава МВД Владимир Колокольцев и глава ФСБ России Александр Бортников.
По словам научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, очный формат оперативного заседания Совбеза (обычно такие совещания проводятся в режиме видеосвязи) связано с ожидаемой встречей Путина с Трампом. «Все члены Совбеза так или иначе завязаны на эту тему.
И такие вопросы нельзя обсуждать даже по защищенной видеоконференцсвязи. Лучше это делать очно», — объяснил политолог.
Если переговоры Путина и Трампа действительно состоятся и смогут приблизить завершение конфликта, угрозы для безопасности России никуда не исчезнут, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. Этим, по мнению эксперта, и объясняется выбор докладчиков — Колокольцев и Бортников. Даже после заключения мира нельзя будет расслабляться, так как угрозы будут оставаться еще долго. «Вопросы предотвращения угроз, противодействия им, безусловно, нужно обсуждать уже сейчас.
Президент понимает, что украинские националисты не остановятся ни перед какими решениями, и они будут пытаться и дальше совершать террористические акты, диверсии, провокации в отношении российских государственных структур», — полагает Иванников.
На этой неделе в Москве начался суд над выходцами из Таджикистана, исполнителями теракта в столичном Крокус Сити Холле в марте 2024 года. По версии следствия, террористы действовали в интересах Киева. Кроме того, ряд громких терактов в отношении высокопоставленных военных также совершили завербованные Украиной выходцы из Средней Азии. СБУ активно занимается поиском исполнителей диверсий и среди россиян, в том числе — стариков и подростков.
