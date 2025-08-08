В Челябинске снизились цены на садовые участки с домами. Инфографика

Челябинские коттеджи с садом в СНТ продают по 4,5 млн рублей за объект
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем цены на дома и коттеджи в СНТ снизились до 4,5 млн рублей
В среднем цены на дома и коттеджи в СНТ снизились до 4,5 млн рублей Фото:

В Челябинске с 27 мая по 5 августа 2025 года цены на садовые участки с частными домами снизились на 20% с 5 240 000 рублей до 4 500 000 рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе Restate.

«В Челябинске летом 2025 года цены на садовые участки с домами упали на 740 000 рублей за объект — до 4 467 694 рублей. При этом средняя минимальная стоимость домов с участком в садовых некоммерческих товариществах — 760 000 рублей за объект», — сообщается на сайте.

Как следует из статистики данных на сайте Restate, цены на земельные участки в городе с 24 июня по 5 августа упали на 73%. С 181 000 рублей до 97 000 рублей за сотку. Минимальная цена земельных участков в Челябинске в среднем составляет 150 000 рублей, а максимальная — 7 000 000 рублей за участок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 27 мая по 5 августа 2025 года цены на садовые участки с частными домами снизились на 20% с 5 240 000 рублей до 4 500 000 рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе Restate. «В Челябинске летом 2025 года цены на садовые участки с домами упали на 740 000 рублей за объект — до 4 467 694 рублей. При этом средняя минимальная стоимость домов с участком в садовых некоммерческих товариществах — 760 000 рублей за объект», — сообщается на сайте. Как следует из статистики данных на сайте Restate, цены на земельные участки в городе с 24 июня по 5 августа упали на 73%. С 181 000 рублей до 97 000 рублей за сотку. Минимальная цена земельных участков в Челябинске в среднем составляет 150 000 рублей, а максимальная — 7 000 000 рублей за участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...