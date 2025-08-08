В Челябинске с 27 мая по 5 августа 2025 года цены на садовые участки с частными домами снизились на 20% с 5 240 000 рублей до 4 500 000 рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе Restate.
«В Челябинске летом 2025 года цены на садовые участки с домами упали на 740 000 рублей за объект — до 4 467 694 рублей. При этом средняя минимальная стоимость домов с участком в садовых некоммерческих товариществах — 760 000 рублей за объект», — сообщается на сайте.
Как следует из статистики данных на сайте Restate, цены на земельные участки в городе с 24 июня по 5 августа упали на 73%. С 181 000 рублей до 97 000 рублей за сотку. Минимальная цена земельных участков в Челябинске в среднем составляет 150 000 рублей, а максимальная — 7 000 000 рублей за участок.
