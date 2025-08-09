Политолог оценил предложения Запада по украинским территориям

Возвращать Украине территории ДНР и ЛНР нецелесообразно. Даже в том случае, если оттуда уйдут украинские войска. Ведь Донбасс практически освобожден. Так считает профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможных территориальных уступках Киева и Москвы, о которых говорится в американской прессе.
«На Западе говорят о том, что мы должны прекратить борьбу за восстановление целостности Херсонской и Запорожской областей, в ответ на это Украина выведет войска из ДНР и ЛНР. Это выглядит очень неравновесно, учитывая, что Донбасс почти полностью освобожден. Здесь логичнее вариант вывода наших с территории Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса, но и это кажется тоже неравновесным», — поделился своим мнением Черняховский в беседе с журналистом URA.RU.
Ранее он также заявил, что Украина обязана выйти из-под влияния западных стран, чтобы не случилось новой войны с РФ. Именно такая позиция может прозвучать на грядущем саммите между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, который пройдет 15 августа на Аляске. Также он предложил вариант разделения сфер влияния вдоль Днепра: восточная часть реки может перейти под управление независимой союзной Украины, а западная — попасть под контроль Соединенных Штатов.
