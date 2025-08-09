Политолог оценил предложения Запада по украинским территориям

Политолог Черняховский: возвращать Киеву часть освобожденного Донбасса нелогично
Возвращать Украине часть Донбасса нелогично, поскольку он уже почти полностью освобожден, считает политолог
Возвращать Украине часть Донбасса нелогично, поскольку он уже почти полностью освобожден, считает политолог

Возвращать Украине территории ДНР и ЛНР нецелесообразно. Даже в том случае, если оттуда уйдут украинские войска. Ведь Донбасс практически освобожден. Так считает профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможных территориальных уступках Киева и Москвы, о которых говорится в американской прессе.

«На Западе говорят о том, что мы должны прекратить борьбу за восстановление целостности Херсонской и Запорожской областей, в ответ на это Украина выведет войска из ДНР и ЛНР. Это выглядит очень неравновесно, учитывая, что Донбасс почти полностью освобожден. Здесь логичнее вариант вывода наших с территории Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса, но и это кажется тоже неравновесным», — поделился своим мнением Черняховский в беседе с журналистом URA.RU.

Ранее он также заявил, что Украина обязана выйти из-под влияния западных стран, чтобы не случилось новой войны с РФ. Именно такая позиция может прозвучать на грядущем саммите между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, который пройдет 15 августа на Аляске. Также он предложил вариант разделения сфер влияния вдоль Днепра: восточная часть реки может перейти под управление независимой союзной Украины, а западная — попасть под контроль Соединенных Штатов.

