Политолог Черняховский: Украина должна полностью выйти из-под влияния Запада

Если Украина не выйдет из-под западного влияния, то это будет новый плацдарм для новой войны с РФ, считает политолог
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Украина обязана выйти из-под влияния западных стран, чтобы не случилось новой войны с РФ. Именно такая позиция может прозвучать на грядущем саммите между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Своим мнением с корреспондентом URA.RU поделился профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский.

«Можно ли договориться о том, что вся Украина перейдет под контроль России и выйдет из сферы влияния западных стран? Я считаю, что это тот минимум, который нам нужен. Любое отступление от этого требования и любой компромисс, когда какая-то часть, тем более большая часть Украины, окажется под контролем западной коалиции, означает просто некую передышку по типу договора 1939 года. Это снова будет плацдарм для подготовки Украины к новой войне с Россией», — сказал Черняховский в беседе с журналистом URA.RU.

Кроме того, политолог рассмотрел возможные пути урегулирования одного из наиболее сложных вопросов — территориального. В частности, он предложил вариант разделения сфер влияния вдоль Днепра: восточная часть реки может перейти под управление независимой союзной Украины, а западная — попасть под контроль Соединенных Штатов. Политолог выразил уверенность в том, что у президента России Владимира Путина, как и прежде, имеется как основной, так и альтернативный план действий.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

