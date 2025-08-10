WP: Зеленского все еще не пригласили на переговоры Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пока не получил приглашения от США для участия во встрече российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, которая запланирована на 15 августа на Аляске. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки переговоров.
«Чиновник, осведомленный о ходе переговоров и пожелавший остаться анонимным, чтобы не скрывать деликатные политические детали, сообщил, что Зеленский пока не был приглашен [на Аляску для участия в переговорах между Путиным и Трампом]», — передают авторы материала. Ранее представители Белого дома в разговоре с телеканалом NBC отмечали, что возможность приглашения Зеленского на переговоры обсуждается, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
По данным Washington Post, на прошедшей 9 августа встрече в Великобритании с участием представителей киевских властей и вице-президента США Джей Ди Вэнса европейские союзники Украины также выступили с предложением, чтобы любые потенциальные территориальные уступки в ходе урегулирования конфликта происходили по принципу «дюйм за дюймом».
Встреча между Путиным и Трампом на Аляске станет первой очной беседой лидеров России и США после избрания последнего на второй президентский срок. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, включая перспективы урегулирования ситуации на Украине. В Белом доме не исключают возможность расширения формата переговоров с привлечением других заинтересованных государств, однако конкретные детали пока не раскрываются.
Сама встреча запланирована на 15 августа. Причем это будет первый раз, когда Владимир Путин посетит эту территорию. Предполагается, что встреча глав государств может пройти в городе Анкоридж.
