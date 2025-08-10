Тюменка устроила склоку на борту рейса до Москвы

Скандал не повлиял на время отправления самолета
Тюменка устроила скандал на борту самолета, который должен был отправиться в Москву. Об этом сообщает в telegram-канале транспортная полиция Урала.
«Женщина, не разобравшись в ситуации, решила, что один из соседей по салону дергает ее за волосы. Она начала громко выражать недовольство, использовать нецензурную лексику, а также непристойные жесты в адрес окружающих и членов экипажа», — говорится в сообщении.
Женщину сняли с рейса и составили в ее отношении протокол по факту хулиганства. Материалы дела направили в суд для рассмотрения. Самолет вылетел вовремя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!