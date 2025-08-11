Лукашенко рассказал челябинскому губернатору Текслеру о встрече с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал челябинскому губернатору Алексею Текслеру о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Прошедшую встречу он назвал очень продуктивной и полезной, и касающейся перспективы отношений.
«Сотрудничаем неплохо, и последняя встреча наша с Путиным, вы, наверное, в курсе, была очень продуктивной и очень полезной. И, обсуждая некоторые проблемы, мы, прежде всего, смотрели на перспективу наших отношений. Перспективу мы видим, прежде всего, в промышленной кооперации», — сказал Лукашенко на встрече с Текслером, сообщает telegram-канал «Пул Первого».
Беларусь готова привести автокомпоненты для Урала. Еще несколько важных направлений сотрудничества — станкостроение и сельское хозяйство. Также важно, чтобы жители России и Беларуси общались между собой, говорит Лукашенко. «Рост товарооборота — это хорошо, но очень важно, чтобы люди общались. Ваши люди приезжали к нам, наши к вам, хотя ваши — наши. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и остается», — добавил Лукашенко.
Путин и Лукашенко ранее посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Лидеры двух стран приняли участие в службе в храме Смоленской иконы Божией Матери, далее провели короткую беседу.
