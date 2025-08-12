«Коммерсант»: Сирия хочет вернуть южные районы страны под контроль России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сирии считают, что присутствие российских военных сдержит агрессию Израиля
В Сирии считают, что присутствие российских военных сдержит агрессию Израиля Фото:

Переходное правительство Сирии хотело бы возобновить патрулирование российской военной полицией южных провинций страны, чтобы сдержать военную активность Израиля в этом регионе. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны», — пишет «Коммерсант». Издание ссылается на источник, присутствовавший на встрече Асада аш-Шайбани с представителями сирийской диаспоры в Москве 1 августа.

После смены руководства в Дамаске 8 декабря израильские вооруженные силы вошли на территорию южной Сирии и заявили о формировании буферной зоны. Власти страны аргументировали этот шаг необходимостью обеспечить безопасность северных рубежей Израиля и предоставить защиту друзской общине в регионе.

В то же время Россия оказалась вынуждена сократить свое военное присутствие на данной территории. Власти Москвы до настоящего времени не делали официальных заявлений относительно потенциального увеличения российского военного контингента в южных районах Сирии, сообщает газета.

Как URA.RU писало ранее, с 20 июля все участники сирийского конфликта перешли на режим прекращения огня. Следующим этапом на пути к интеграции и обеспечению устойчивой деэскалации является завершение процесса полного обмена заложниками и удерживаемыми лицами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переходное правительство Сирии хотело бы возобновить патрулирование российской военной полицией южных провинций страны, чтобы сдержать военную активность Израиля в этом регионе. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, заинтересовано в возвращении патрулей российской военной полиции в южные провинции страны», — пишет «Коммерсант». Издание ссылается на источник, присутствовавший на встрече Асада аш-Шайбани с представителями сирийской диаспоры в Москве 1 августа. После смены руководства в Дамаске 8 декабря израильские вооруженные силы вошли на территорию южной Сирии и заявили о формировании буферной зоны. Власти страны аргументировали этот шаг необходимостью обеспечить безопасность северных рубежей Израиля и предоставить защиту друзской общине в регионе. В то же время Россия оказалась вынуждена сократить свое военное присутствие на данной территории. Власти Москвы до настоящего времени не делали официальных заявлений относительно потенциального увеличения российского военного контингента в южных районах Сирии, сообщает газета. Как URA.RU писало ранее, с 20 июля все участники сирийского конфликта перешли на режим прекращения огня. Следующим этапом на пути к интеграции и обеспечению устойчивой деэскалации является завершение процесса полного обмена заложниками и удерживаемыми лицами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...