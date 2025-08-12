У бывшего полицейского начальника в Екатеринбурге арестовали недвижимость

Суд арестовал недвижимость бывшего полицейского Банникова в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Банников попал в СИЗО полгода назад
Александр Банников попал в СИЗО полгода назад Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело подполковника Банникова

Суд арестовал недвижимость и 400 тысяч рублей бывшего начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, которого обвиняют в коррупции. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга

«В ходе предварительного следствия проведены обыски в жилище и на рабочем месте обвиняемого, судом по ходатайству следствия наложен арест на недвижимость и на наличные деньги в сумме более 400 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска. С учетом установленных обстоятельств, суд по ходатайству следователя СК России заключил обвиняемого под стражу», — сказал офицер.

Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по итогам служебной проверки Банников был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, как и начальник дежурной части ОП-2. «Ряд сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Если суд подтвердит причастность [Банникова], он понесет уголовную ответственность», — добавил полковник Горелых.

О задержании Банникова стало известно в феврале этого года. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд арестовал недвижимость и 400 тысяч рублей бывшего начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, которого обвиняют в коррупции. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга «В ходе предварительного следствия проведены обыски в жилище и на рабочем месте обвиняемого, судом по ходатайству следствия наложен арест на недвижимость и на наличные деньги в сумме более 400 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска. С учетом установленных обстоятельств, суд по ходатайству следователя СК России заключил обвиняемого под стражу», — сказал офицер. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по итогам служебной проверки Банников был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, как и начальник дежурной части ОП-2. «Ряд сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Если суд подтвердит причастность [Банникова], он понесет уголовную ответственность», — добавил полковник Горелых. О задержании Банникова стало известно в феврале этого года. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...