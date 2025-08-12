У бывшего полицейского начальника в Екатеринбурге арестовали недвижимость

Суд арестовал недвижимость и 400 тысяч рублей бывшего начальника екатеринбургского отдела полиции №2 подполковника Александра Банникова, которого обвиняют в коррупции. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга
«В ходе предварительного следствия проведены обыски в жилище и на рабочем месте обвиняемого, судом по ходатайству следствия наложен арест на недвижимость и на наличные деньги в сумме более 400 тысяч рублей, изъятые в ходе обыска. С учетом установленных обстоятельств, суд по ходатайству следователя СК России заключил обвиняемого под стражу», — сказал офицер.
Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что по итогам служебной проверки Банников был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, как и начальник дежурной части ОП-2. «Ряд сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Если суд подтвердит причастность [Банникова], он понесет уголовную ответственность», — добавил полковник Горелых.
О задержании Банникова стало известно в феврале этого года. Его обвинили в получении взятки от уроженцев стран ближнего зарубежья, которые хотели избежать привлечения к уголовной ответственности за жестокое избиение владельца базы отдыха «Золотые пески» Василия Жуйкова. Инцидент произошел на Шарташе в декабре 2024-го. Подробнее об истории, — в сюжете агентства.
