Названа причина пожара в известной китайской закусочной Тюмени

Предварительная причина пожара в китайской закусочной Тюмени «Чихо» — нарушение технологического процесса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным управления, возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.
«В 12:25 поступило сообщение о возгорании в помещении кухни на объекте общественного питания по адресу: Тюмень, Дзержинского, 31 корпус четыре. Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в закусочной произошел 11 августа. В результате происшествия никто не пострадал. Как ранее сообщали URA.RU очевидцы, в «Чихо» могла загореться фритюрница. Кафе возобновит работу 13 августа.
