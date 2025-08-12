Названа причина пожара в известной китайской закусочной Тюмени

МЧС: причина пожара в Тюмени в кафе «Чихо» — нарушение технологического процесса
Пожар. Тюмень, пожар, пожарные
Кафе возобновит работу 13 августа Фото:

Предварительная причина пожара в китайской закусочной Тюмени «Чихо» — нарушение технологического процесса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. По данным управления, возгорание ликвидировали на площади два квадратных метра.

«В 12:25 поступило сообщение о возгорании в помещении кухни на объекте общественного питания по адресу: Тюмень, Дзержинского, 31 корпус четыре. Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в закусочной произошел 11 августа. В результате происшествия никто не пострадал. Как ранее сообщали URA.RU очевидцы, в «Чихо» могла загореться фритюрница. Кафе возобновит работу 13 августа.

