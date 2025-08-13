NYT выявил, о чем будет молить Европа Трампа перед встречей с Путиным

NYT: лидеры ЕС попросят Трампа не заключать соглашений с Путиным
ЕС будет молить Трампа не забывать про позиции Киева при переговорах с РФ
ЕС будет молить Трампа не забывать про позиции Киева при переговорах с РФ Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Лидеры стран Европейского союза планируют провести экстренные консультации с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. ЕС хочет убедить американского президента не заключать соглашение с Москвой без учета позиции Киева и европейских союзников, пишет газета The New York Times.

«Прежде чем Трамп поговорит с Путиным, Европа хочет его выслушать. Канцлер Фридрих Мерц и несколько его союзников примут президента для видеозвонка, который станет очередным шагом в продолжающихся летом попытках сплотиться в поддержку Украины», — сообщила американская газета. Специальный видеозвонок должен состояться в среду.

Сообщается, что в консультациях примут участие сам Мерц, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, премьер-министр Италии Джорджи Мелони, а также глава киевской администрации Владимир Зеленский. «Лидеры будут умолять господина на Трампа не заключать мирное соглашение с господином Путиным», — пишет газета.

Ранее стало известно, что Трамп заявил о намерении встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Беседа пройдет 15 августа на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил подготовку данной встречи.

Встреча пройдет в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.

