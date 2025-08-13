Общественник Шлыков назвал Telegram рассадником преступности

Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) стали одной из основных площадок для распространения преступной деятельности в России. Об этом URA.RU сообщил председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, комментируя принятые Роскомнадзором меры по защите россиян от звонков мошенников на иностранных платформах.
«Фактически можно сказать, что данные ресурсы — WhatsApp, Telegram — там действительно совершенно очевидный для многих рассадник преступной деятельности: от мошенничества до вовлечения во всякую экстремальную, скажем так, политическую и даже диверсионную деятельность», — заявил Шлыков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Роскомнадзор объявил о введении частичных ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp. В ведомстве пояснили, что решение связано с необходимостью противодействовать распространению мошенничества на этих платформах.
Как отметили в Минцифры РФ, решение РКН обусловлено частым использованием мессенджеров злоумышленниками. Там уточнили, что в отечественных мессенджерах проводить свои схемы у них мошенников не выходит — государство эффективно с борется с подобным.
В Telegram заявили, что мессенджер борется с использованием своей платформы злоумышленниками. Там же уточнили, что пользователи сами могут определять, от кого они хотя получать звонки. Представители Telegram отметили, что каждый день удаляются миллионы вредоносных сообщений благодаря работе модераторов.
*WhatsApp — принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
