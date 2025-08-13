13 августа 2025

В Салехарде проезд через дамбу закроют на ремонт. Карта

Ограничения продлятся неделю
Ограничения продлятся неделю

В Салехарде (ЯНАО) перекроют проезд через дамбу от улицы Сенькина до улицы Канева. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии города.

«Внимание! Перекрытие проезда через дамбу… от улицы Сенькина до улицы Канева. Ограничение связано с проведением ремонтных работ», — написано в telegram=+-канале администрации.

Уточняется, что проезд будет закрыт с 18 августа. Ограничения продлятся неделю — до 25 августа. В мэрии гостей и жителей города просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.

В Салехарде проезд через дамбу закроют на ремонт
В Салехарде проезд через дамбу закроют на ремонт
Фото:

