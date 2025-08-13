Ограничения продлятся неделю
В Салехарде (ЯНАО) перекроют проезд через дамбу от улицы Сенькина до улицы Канева. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в мэрии города.
«Внимание! Перекрытие проезда через дамбу… от улицы Сенькина до улицы Канева. Ограничение связано с проведением ремонтных работ», — написано в telegram=+-канале администрации.
Уточняется, что проезд будет закрыт с 18 августа. Ограничения продлятся неделю — до 25 августа. В мэрии гостей и жителей города просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации движения.
В Салехарде проезд через дамбу закроют на ремонт
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!