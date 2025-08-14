14 августа 2025

В деле брокера из Екатеринбурга, обвиненного в сексе с подростками, появился неожиданный поворот

На подростков из Екатеринбурга написали заявление за вымогательство
Брокер Вадим Ш. получил самую жесткую меру пресечения
Брокер Вадим Ш. получил самую жесткую меру пресечения Фото:
новость из сюжета
Брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе со школьницами

В Екатеринбурге мама одной из жертв 40-летнего брокера Вадима написала заявление на подростков, которые рассказали ей о том, что мужчина приставал к ее дочери. Об этом URA.RU сообщил источник, а также информацию подтвердил один из подростков.

По словам первого собеседника, подростки отправили женщине видео с ее дочерью и якобы стали просить деньги. «Говорили, что только так не станут отправлять видео дальше», — пояснил он.

Как писало URA.RU, Вадима задержали вечером 11 августа после того, как на него написали заявление в полицию. Позже выяснилось, что мужчина якобы знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал в рестораны, а потом приводил в съемную квартиру, где занимался с ними сексом. Одной из школьниц, по неофициальным данным, он мог платить, чтобы та знакомила его с подругами.

Его жертвами могли стать две девочки 13 и 14 лет. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

