Уральского брокера, который заманивал школьниц на оргии, отправят в психбольницу

Вадима арестовали на два месяца
Вадима арестовали на два месяца
новость из сюжета
Брокера из Екатеринбурга обвинили в сексе со школьницами

Кредитного брокера из Екатеринбурга Вадима отправят на психиатрическую экспертизу в медицинское учреждение после ареста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления СКР.

«С учетом установленных в ходе следствия обстоятельств совершения преступления и иных сведений, в отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. Судом по ходатайству следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в силовом ведомстве.

Как писало URA.RU, Вадима задержали вечером 11 августа после того, как на него написали заявление в полицию. Позже выяснилось, что мужчина якобы знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал в рестораны, а потом приводил в съемную квартиру, где занимался с ними сексом. Одной из школьниц, по неофициальным данным, он мог платить, чтобы та знакомила его с подругами.

Его жертвами могли стать две девочки 13 и 14 лет. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 134 УК РФ. Суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

