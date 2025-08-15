Стал известен состав американской делегации на переговорах с Путиным

В состав американской делегации на переговорах президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа вошли госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф. Об этом пишет Reuters.
«Белый дом только что опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Reuters.
Помимо них там оказался спецпосланник главы США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также среди делегатов от американской стороны значатся глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлз и заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.
В российскую делегацию, помимо Лаврова, вошли министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед переговорами лидеры РФ и США сделают заявления для прессы, а после встречи проведут совместную пресс-конференцию. Основной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
