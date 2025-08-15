Госсекретарь США и глава Пентагона встретили Путина на базе в Анкоридже

Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет встретили президента России Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.
«Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретил президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже», — передают слова собеседника РИА Новости.
Владимир Путин и Дональд трамп уже прибыли на Аляску. При встрече главы государств пожали друг другу руки, обменялись парой слов, после чего уехали на одном лимузине. Подробнее о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.
