15 августа 2025

Госсекретарь США и глава Пентагона встретили Путина на базе в Анкоридже

Владимир Путин и Дональд Трамп уже прибыли на Аляску
Госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет встретили президента России Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

«Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет будут среди тех, кто встретил президента РФ Владимира Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже», — передают слова собеседника РИА Новости.

Владимир Путин и Дональд трамп уже прибыли на Аляску. При встрече главы государств пожали друг другу руки, обменялись парой слов, после чего уехали на одном лимузине. Подробнее о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.

