Путин и Трамп не стали общаться с журналистами и перешли к закрытым переговорам

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в формате «три на три» в Анкоридже (Аляска) без вступительной части. Переговоры проходят в закрытом формате.
По словам корреспондентов, перед началом переговоров лидеры двух стран заняли места в креслах и позировали фотографам, чтобы те смогли сделать несколько кадров. После этого журналисты попытались задать вопросы, однако американская служба протокола поблагодарила представителей СМИ и попросила их покинуть зал.
Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры государств. К переговорам с американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. URA.RU проводит онлайн-трансляцию исторической встречи.
