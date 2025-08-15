15 августа 2025

Путин и Трамп не стали общаться с журналистами и перешли к закрытым переговорам

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры без вступительной части перед журналистами
Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры без вступительной части перед журналистами
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в формате «три на три» в Анкоридже (Аляска) без вступительной части. Переговоры проходят в закрытом формате. 

«Президенты Путин и Трамп начали встречу в формате „три на три“ без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы», — передают журналисты, присутствующие на переговорах. Сама встреча между Россией и США проходит в закрытом формате.

По словам корреспондентов, перед началом переговоров лидеры двух стран заняли места в креслах и позировали фотографам, чтобы те смогли сделать несколько кадров. После этого журналисты попытались задать вопросы, однако американская служба протокола поблагодарила представителей СМИ и попросила их покинуть зал.

Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры государств. К переговорам с американской стороны присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. URA.RU проводит онлайн-трансляцию исторической встречи. 

