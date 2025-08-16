Трамп рукоплещет: Путин прибыл на Аляску под грохот истребителей. Фоторепортаж

Путин прилетел на Аляску
Глава Белого дома Дональд Трамп встретил президента РФ Владимира Путина на Аляске
Глава Белого дома Дональд Трамп встретил президента РФ Владимира Путина на Аляске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж. Самолет российского лидера совершил посадку на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Именно здесь проходят переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Ил-96 двигался по рулежной дорожке к перрону, где его уже ждали трапы для высадки пассажиров. Сообщается, что президенты РФ и США одновременно вышли из своих самолетов.

Трамп встретил Путина на красной ковровой дорожке. Приближаясь к российскому лидеру, президент США ему помахал и даже аплодировал, пишет The New York Times. В этот момент над главами РФ и Белого дома в небе пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22.

После обмена рукопожатием оба лидера вместе проследовали к специальной платформе, украшенной надписью «Аляска 2025», и заняли места в американском президентском автомобиле Cadillac. На территории аэропорта также находится и автомобиль российского президента — Aurus.

Нынешняя встреча глав РФ и США — первая за четыре года. Для Дональда Трампа и Владимира Путина это будет первая личная беседа за шесть лет. В течение первого президентского срока Трампа главы двух государств провели шесть встреч. Их первая полноформатная встреча состоялась летом 2018 года в столице Финляндии — Хельсинки. Подробнее о том, как российского лидера встречали в Анкоридже — в фотогалерее URA.RU.

