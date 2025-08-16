Путин: с приходом новой администрации США товарооборот с Россией начал расти

Товарооборот с США вырос на 20% при новой администрации. Положительную динамику в экономическом сотрудничестве отметил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«С приходом новой администрации двусторонний товарооборот начал повышаться. Пока это носит символический характер, но все-таки плюс 20%», — сказал российский лидер в ходе итоговой пресс-конференции по результатам переговоров на Аляске. Слова главы государства передает корреспондент агентства.
Встреча президентов России и США на Аляске стала первой после более чем полугодового перерыва в личных контактах лидеров двух стран, вызванного ухудшением отношений при предыдущей администрации. Ранее российская сторона выражала надежду, что саммит придаст импульс нормализации двусторонних связей, включая восстановление авиасообщения, несмотря на сохраняющиеся нерешенные вопросы по дипломатической собственности.
