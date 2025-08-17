Президент России Владимир Путин пошутил над главой МИД Сергеем Лавровым из-за свитера с надписью «СССР», в котором он прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал министра империалистом.
«Империалист», — сказал Путин перед встречей, указывая на Лаврова. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Все началось с того, что госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на рубашку Лаврова, в которой он пришел на встречу и похвалил его. После этого Путин заявил: «это намек? Он вам ее подарит!». В этом момент Лавров наклонился к президенту РФ и объяснил,что речь идет о свитере с надписью «СССР», в ответ Путин с улыбкой назвал его империалистом.
Свитер был изготовлен челябинским брендом SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова рассказала, что министерство иностранных дел России приобрело партию таких изделий в 2025 году. На сайте производителя свитер по-прежнему доступен для покупки по цене 10 990 рублей.
Встреча президентов России и США прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. Путин стал первым российским президентом, который посетил этот штат. Переговоры длились почти три часа в закрытом формате. По итогам беседы лидеры сделали заявления на совместной пресс-конференции. Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.