Путин пошутил над Лавровым из-за свитера с надписью «СССР». Видео

Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью «СССР»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин пошутил над Лавровым из-за его свитера с надписью «СССР»
Путин пошутил над Лавровым из-за его свитера с надписью «СССР» Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин пошутил над главой МИД Сергеем Лавровым из-за свитера с надписью «СССР», в котором он прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал министра империалистом. 

«Империалист», — сказал Путин перед встречей, указывая на Лаврова. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Все началось с того, что госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на рубашку Лаврова, в которой он пришел на встречу и похвалил его. После этого Путин заявил: «это намек? Он вам ее подарит!». В этом момент Лавров наклонился к президенту РФ и объяснил,что речь идет о свитере с надписью «СССР», в ответ Путин с улыбкой назвал его империалистом. 

Свитер был изготовлен челябинским брендом SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова рассказала, что министерство иностранных дел России приобрело партию таких изделий в 2025 году. На сайте производителя свитер по-прежнему доступен для покупки по цене 10 990 рублей.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. Путин стал первым российским президентом, который посетил этот штат. Переговоры длились почти три часа в закрытом формате. По итогам беседы лидеры сделали заявления на совместной пресс-конференции. Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пошутил над главой МИД Сергеем Лавровым из-за свитера с надписью «СССР», в котором он прилетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер назвал министра империалистом.  «Империалист», — сказал Путин перед встречей, указывая на Лаврова. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Все началось с того, что госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на рубашку Лаврова, в которой он пришел на встречу и похвалил его. После этого Путин заявил: «это намек? Он вам ее подарит!». В этом момент Лавров наклонился к президенту РФ и объяснил,что речь идет о свитере с надписью «СССР», в ответ Путин с улыбкой назвал его империалистом.  Свитер был изготовлен челябинским брендом SelSovet. Основатель компании Екатерина Варлакова рассказала, что министерство иностранных дел России приобрело партию таких изделий в 2025 году. На сайте производителя свитер по-прежнему доступен для покупки по цене 10 990 рублей. Встреча президентов России и США прошла 15 августа в Анкоридже на Аляске. Путин стал первым российским президентом, который посетил этот штат. Переговоры длились почти три часа в закрытом формате. По итогам беседы лидеры сделали заявления на совместной пресс-конференции. Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...