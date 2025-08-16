16 августа 2025

В аэропорту Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы задерживают на период от 40 минут до 7 часов
Рейсы задерживают на период от 40 минут до 7 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержали четыре самолета в Оренбург, Сочи, Иркутск и Владивосток. Еще один самолет в Москву вовсе отменили. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс компании Nordwind в Сочи должен был покинуть Екатеринбург в 7:15. Самолет перенесли более чем на семь часов. Сразу два рейса «Уральских авиалиний» в Иркутск и Владивосток пришлось перенести на час и более. Самолет Red Wings в Оренбург отложили на 40 минут.

Рейс «Аэрофлота» в столицу России отменили. Самолет должен был отправиться в Москву 15:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово задержали четыре самолета в Оренбург, Сочи, Иркутск и Владивосток. Еще один самолет в Москву вовсе отменили. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, рейс компании Nordwind в Сочи должен был покинуть Екатеринбург в 7:15. Самолет перенесли более чем на семь часов. Сразу два рейса «Уральских авиалиний» в Иркутск и Владивосток пришлось перенести на час и более. Самолет Red Wings в Оренбург отложили на 40 минут. Рейс «Аэрофлота» в столицу России отменили. Самолет должен был отправиться в Москву 15:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...