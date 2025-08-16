В аэропорту Кольцово массово задерживают и отменяют рейсы

В аэропорту Кольцово задержали четыре самолета в Оренбург, Сочи, Иркутск и Владивосток. Еще один самолет в Москву вовсе отменили. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, рейс компании Nordwind в Сочи должен был покинуть Екатеринбург в 7:15. Самолет перенесли более чем на семь часов. Сразу два рейса «Уральских авиалиний» в Иркутск и Владивосток пришлось перенести на час и более. Самолет Red Wings в Оренбург отложили на 40 минут.
Рейс «Аэрофлота» в столицу России отменили. Самолет должен был отправиться в Москву 15:00.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в аэропорт Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит
